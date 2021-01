Etter utbruddet av den engelske virusvarianten i Nordre Follo, gikk statsministeren ut og rådet folk til ikke å dra på hytta. Regjeringen anser det som «en unødvendig reise». Rådet gjelder for innbyggerne i de 25 kommunene på Østlandet som er rammet av svært strenge smitteverntiltak etter utbruddet i Follo. Det ble understreket at de som allerede var på hytta, ikke måtte dra hjem.

På onsdagens pressekonferanse uttalte helseminister Bent Høie (H) at han håper at folk fra Oslo-området kan dra på hytta i vinterferien «med sin nærmeste familie». Men Høie la til at han ikke kan garantere noe.

Dagsavisen har spurt Helsedepartementet om de vurderer et generelt forbud mot å dra på hytta i vinterferien.

– Nei, vi vurderer ikke et generelt forbud mot å dra på hytta nå, svarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H).

– Kan gjøres trygt

I sin anbefaling til regjeringen søndag kveld, skrev Helsedirektoratet at en hyttetur i utgangspunktet ikke omfattes av begrepet nødvendig reise, men understreket samtidig at «det vurderes at slike reiser likevel bør kunne gjennomføres uten vesentlig smitterisiko».

Folkehelseinstituttet (FHI) mener også at det er forsvarlig å reise på hytta.

– Vi mener slike reiser og opphold kan gjøres trygt dersom man under reisen og på stedet holder seg borte fra andre mennesker, uttalte overlege Preben Aavitsland i FHI, til Aftenposten denne uka.

På spørsmål om hvorfor regjeringen rådet folk til ikke å reise på hytta når helsemyndighetene ikke mener det utgjør en vesentlig smitterisiko, svarer Erlandsen i departementet:

– Det er generelt anbefalt å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Det å reise på hytta vil heller ikke være ansett som en nødvendig reise. Enhver reise ut av kommunen bidrar til mobilitet, og det ønsker vi å redusere, siden vi nå er i en uoversiktlig situasjon.

Gjør løpende vurderinger

– Hva må skje før rådet om ikke å dra på hytta oppheves for innbyggerne i de aktuelle kommunene?

– Vi følger situasjonen nøye og gjør løpende vurderinger av tiltakene. De strenge tiltakene som ble satt i verk i enkelte kommuner i helgen, skal i første omgang vare til og med 31. januar. Det vil gjøres en ny vurdering før dette. Det sentrale i vurderingen er om det er kontroll på smittespredningen av den mer smittsomme virusvarianten. Råd om reise til fritidsboliger vil inngå i en slik vurdering, svarer Erlandsen.

– Hva er beskjeden til alle som nå venter på en avklaring om det er greit å dra på hytta i vinterferien eller ikke?

– Disse tiltakene varer som nevnt til og med 31. januar. Vi vil vurdere tiltakene på nytt før dette.

I Oslo er vinterferien i uke 8, fra 22. til 26. februar, det er den også i gamle Akershus og i gamle Østfold. I det som før het Buskerud, er vinterferien i uke 9, fra 1. til 5. mars.

