Regjeringen gjorde flere endringer i permitteringsreglene for å bøte på den akutte krisen koronatiltakene har påført økonomien og arbeidsmarkedet.

Perioden med full lønn under permittering er utvidet fra 15 til 20 dager, og arbeidsgiverne må for tiden bare betale for to av dagene. Deretter tar staten regningen.

– Selv om samfunnet gradvis åpner igjen er det utenkelig at vi over natten går tilbake til en 15-dagers arbeidsgiverperiode. Alle skjønner at det går ikke. Vi har sagt at vi skal komme tilbake til spørsmålet om permittering, og om vi skal utvide antall uker i vår. Høyst sannsynlig i revidert nasjonalbudsjett, sier Røe Isaksen til Dagens Næringsliv.

Han vurderer å forlenge perioden arbeidstakere kan være permittert med dagpenger ytterligere. Perioden er til vanlig 26 uker, men er blitt forlenget slik at alle er sikret dagpenger ut juni måned.

LO har bedt om at permitteringsperioden dobles til 52 uker.

