Domstolkommisjonen leverte sin utredning 1. oktober 2019, mens regjeringens forslag til ny struktur ble sendt på høring 2. mars. To måneder ble satt av til høringen, som dermed har frist 2. mai.

– Regjeringen er opptatt av å opprettholde normal drift i alle samfunnssektorer så langt det er mulig og forsvarlig, heter det i avslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Sentralisering

Departementet mener en høringsfrist på to måneder er forsvarlig. Utrolig skuffende, mener ordfører Jarand Felland (Sp) i Tokke kommune i Telemark.

– Det viser bare at sentraliseringen til regjeringen skal kjøres gjennom uansett om landet blir styrt med fullmaktslover på grunn av krisetid, sier han.

Regjeringen foreslår å legge ned Vestfold jordskifterett i Tønsberg og flytte den til Drammen. Øvre Telemark jordskifterett er foreslått lagt ned og flyttet til Skien.

Tre måneder vanlig

I Telemark skal Vest-Telemark tingrett (Kviteseid) og Aust-Telemark tingrett (Notodden) slås sammen med Nedre Telemark tingrett i Skien. Alt skal styres fra Skien, men det skal fremdeles være rettssted (rettssal) på Notodden og i Kviteseid.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad mener regjeringens avslag er smålig. Hun minner om at tre måneder er vanlig høringsfrist, og at dette er en stor og viktig sak for mange kommuner.

– At regjeringen da skal trumfe gjennom en så kort høringsperiode overfor kommuner som har hatt helt andre ting å drive med i det siste, er uholdbart, sier hun til NTB.

