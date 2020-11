Hvert år starter det barn på skolen med manglende norskkunnskaper. Nå har regjeringen sendt et forslag på høring om at alle barnehager og kommuner skal gis en plikt til å vurdere barnas ferdigheter i norsk. I dag vurderes ikke barns nivå i norsk før skolestart.

– Hvert år starter en del barn på skolen uten å kunne norsk godt nok. De sliter ofte med å følge undervisningen, og de risikerer å bli hengende etter både faglig og sosialt. Disse barna må vi fange opp tidligere, slik at de får mulighet til å utvikle språket godt før skolestart, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

92 prosent i barnehage

I forslaget går det fram at barnehagene skal gis ansvar for å vurdere norskkunnskapene, og at denne vurderingen skal gis til kommunen.

I alt 92 prosent av barn mellom ett og fem år går i barnehage i Norge. Også barn som ikke går i barnehage, skal etter forslaget vurderes, men dette ansvaret gis da til kommunen.

Hanne Fehn Dahle i Utdanningsforbundet er skeptisk til forslaget.

– Vi er redde for at dette blir oppfattet som en standardisert mappekartlegging av alle barn. Det tror vi er uheldig bruk av ressurser og uheldig for barna, sier hun til NRK.

Glad for forslaget

Leder Anne Lindbo i Private barnehagers landsforbund er derimot glad for forslaget.

– For å ta barna på alvor og sørge for at de når sitt fulle potensial, må vi sørge for at de er best mulig forberedt før skolestart, sier hun.

