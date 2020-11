Helseminister Bent Høie (H) viser til at det for tiden er en kraftig smitteøkning i de fleste europeiske land, og at regjeringen den siste tiden har strammet inn i Norge.

– På bakgrunn av oppdaterte råd viderefører vi derfor krav om karantene for hytteeiere i Sverige. Vi følger nøye med på smitteutviklingen og vil gjøre en ny vurdering når smittesituasjonen tilsier det, sier Høie i en pressemelding.

Avgjørelsen kommer etter at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet frarådet å lempe på kravene om innreisekarantene for personer med fritidseiendom i Norden.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.