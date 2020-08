– Vi strammer midlertidig inn for cruisetrafikken for å stanse koronasmitte. Bakgrunnen er situasjonen på Hurtigruten, sa Høie på pressekonferansen.

Han sier at myndighetene vil hindre skip som har flere enn til sammen 100 personer om bord, i å legge til i norske havner og slippe passasjerer og mannskap i land.

– Vi må ta de disse nødvendige grepene for å stanse smittespredning i Norge. Vi gjør dette nå mens vi undersøker hva som sviktet under utbruddet på Hurtigruten, sa Høie.

Han sa regjeringen ser på behov for endringer i gjeldende regelverk.

Begrensningene gjelder i 14 dager, ifølge Høie. De omfatter ikke annen skipstrafikk og ferjedrift.

Næringsminister Iselin Nybø (V) understreket at det er viktig at skipstrafikken kan fortsette i den situasjonen vi er i nå.

– Situasjonen rundt Hurtigruta viser at koronapandemien ikke er over. Vi er nå i en situasjon der vi må stramme inn. Det er en krevende situasjon for alle som driver med kystcruise. Vi har et behov for å ta en timeout nå, sa Nybø.

Høie: Tilliten til Hurtigruten er svekket

Helseminister Bent Høie (H) sier at tilliten til Hurtigruten er svekket etter smitteutbruddet som startet på et av selskapets skip.

– Det tror jeg vi må si i denne situasjonen, og så er det deres jobb å gjøre noe med det. Det er klart de har vært en av pådriverne for at regjeringen skulle åpne for opp denne type aktivitet. Derfor er det synd vi har kommet i denne situasjonen, svarte Høie på spørsmål fra TV 2 på mandagens pressekonferanse.

Han sa at han reagerer kraftig på at Hurtigruten ønsket å holde utbruddet hemmelig. Høie sier at han først fikk vite at de hadde planer om å sende ut informasjon til dem om bord og så legge ut en nettsak.

– Jeg fikk senere beskjed om at de ville bare sende ut informasjon til passasjerene, men ikke legge ut nettsak. Jeg fikk fredag beskjed om at de verken hadde gjort det ene eller det andre. Det overrasker meg, sa helseministeren.