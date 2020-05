Av Helge Rønning Birkelund, Fri Fagbevegelse

Noe av det første regjeringen til statsminister Erna Solberg gjorde i regjering, var å fjerne feriepenger for dem som går på dagpenger.

Vedtaket ble fattet allerede i 2014, og ble gjeldende fra 2015. Det første året Staten sparte penger på dette, var altså i 2016. Regjeringen regnet med å spare en milliard kroner alene på dette det første året, skriver Fri Fagbevegelse.

Nå har ledigheten nådd historiske høyder med 400.000 arbeidsledige. Aldri har så mange vært ledige eller permitterte i Norge etter andre verdenskrig.

De opplever å måtte gå på dagpenger, på et nivå under vanlig lønnsnivå. Men det kommer også til å merkes neste sommer: Dagpenger gir nemlig ikke grunnlag for feriepenger.

Vil ikke gjeninnføre

Arbeiderpartiet har allerede varslet at de vil foreslå et anmodningsvedtak i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett i Stortinget, som ber regjeringen gjeninnføre feriepenger for dagpenger.

Det kan få flertall hvis Fremskrittspartiet støtter forslaget, som en Frp-statsråd foreslo i sin tid.

Regjeringen kommer imidlertid ikke til å gjeninnføre det, bekreftet arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i Stortinget nylig.

– Vi har ingen planer om å foreslå noen endringer i feriepengeregelverket for ledige eller de på dagpenger. Den endringen ble gjort i 2015, og vi står for den, sa han på et direkte spørsmål fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap).

– Da konkluderer jeg med at statsråden faktisk er enig med sin forgjenger, Fremskrittspartiets Robert Eriksson, i at det både er rett og rimelig at arbeidsledige ikke skal ha rett på feriepenger på samme måte som yrkesaktive, var hennes oppfølgingsspørsmål.

– Robert Eriksson har sagt mye. Han får si det på sin måte, og jeg får si det på min måte og med mine ord, og det er at denne endringen ble gjennomført i 2015. Hvis Arbeiderpartiet går til valg på å garantere at vi skal gjeninnføre dette, er det selvfølgelig helt rettferdig og rimelig. Det må de gjerne love og garantere alle ved valget. Det hadde vært interessant å høre om de vil gjøre det, svarte Røe Isaksen. Så sa han:

– Det er ingen planer fra regjeringen om å gå tilbake på det som var endringen i 2015. Og så får daværende statsråd beskrive det på sin måte, svarte Røe Isaksen.

Ap vil gjeninnføre

Arbeiderpartiet stemte mot og argumenterte med at det var et usosialt kutt tilbake i 2014. Det mener partiet fortsatt.

– Vi bruker penger som aldri før i disse koronatider, og det har vært riktig. Men et tankekors er hvor mye vi bruker på bedrifter kontra det vi bruker på arbeidstakere, sa Christoffersen i den samme debatten, som handlet om et representantforslag fra SV-representanter om «å rette opp urettferdige velferdskutt».

Christoffersen påpekte at «noe av det aller første Erna Solberg gjorde med hallelujarop fra Fremskrittspartiet og støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre, var å ta feriepengene fra arbeidsledige og skattlegge sluttvederlag for folk som mistet jobben. Det ga to milliarder kroner i kutt i velferdsytelser som gikk rett i lomma på de rikeste, som hvert eneste år siden Solberg-regjeringa tiltrådte har fått skattekutt på skattekutt».

Rigmor Aasrud er fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Hun mener det er umulig å rette opp alle kuttene på et år.

Men at dagpenger skal være grunnlag for feriepengeopptjening er et prioritert område, poengterer hun.

– Dette er en av de sakene vi er mest opptatt av. I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, vil vi komme med et anmodningsvedtak om at regjeringen må gjeninnføre feriepenger for dem som har gått på dagpenger, sier Rigmor Aasrud til FriFagbevegelse.

– Mange opplever å miste en del av lønna i år. Så får de en dobbel straff gjennom å miste feriepenger for neste år. Vi er opptatt av at det skal være en bedre byrdefordeling mellom arbeidstakere og arbeidsgivere sier Rigmor Aasrud.