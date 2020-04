Saken er oppdatert

– Vi har tenkt å legge fram en plan for videre skoleåpning i neste uke. Da vil man få svar på hvem som skal komme inn, og hvilke datoer som vil være aktuelle for de ulike gruppene av elever, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til NTB.

Målet er fortsatt at alle barn skal komme tilbake i skolen før sommeren, forsikrer hun.

– Nå er vi nødt til å gjøre erfaringer med hvordan åpningen går for de minste barna, forklarer Melby.

– Så må vi se det i sammenheng med alt annet også, sier hun og trekker fram smitteutviklingen i samfunnet, testkapasitet og kapasitet på sykehusene som viktige faktorer.

Livet etter korona: Disse delene av samfunnet må forandres, mener forskere (+)

Besøkte Ellingsrudåsen skole

Mandag åpnet skolene igjen for 1.–4. trinn, samt for en del elever på videregående skole.

Kunnskapsminister Guri Melby og statsminister Erna Solberg (H) markerte dagen med et besøk på Ellingsrudåsen skole i Oslo. Der ble de ønsket velkommen av elever som var tydelig glade for gjensynet med venner og lærere.

– Er det gøy å være tilbake på skolen? spurte statsministeren.

– Jaaa, ropte barna i kor tilbake.

Det vanskeligste har vært å ikke klemme og å holde avstand, forteller elevrådsrepresentantene Ren Daniel Abraham (10) og Celine Busk (9).

De to understreker overfor NTB at de har klart å holde reglene så langt.

– Den første dagen kan det kanskje være litt vanskelig å huske på det. Men den andre dagen blir det kanskje lettere, sier Celine.

Les også: Krever krisepakke: Barnehagene koster Oslo minst 50 millioner kroner ekstra i måneden

Nye måter å hilse på

På skolen får elevene velge hvordan de vil hilse om morgenen. Men klem og håndtrykk er nå ute av dansen. I stedet får de velge mellom å blunke, å hilse med albuen, hofte mot hofte, fot mot fot – eller ved å dabbe.

Om lag 250 av de 300 elevene på 1.–4. trinn er nå tilbake, forteller rektor Thomas Hansen.

– Det var mye smil og glede da vi tok imot barna i dag tidlig. Men det å måtte holde igjen den klemmen til en venn eller en venninne, det er det mange som kjenner på i dag, sier Hansen til NTB.

Han forteller at skolen har delt alle klasser inn i to såkalte kohorter. Hver kohort består av opptil 14 elever. Dette har gått fint nå, men skolen kan få utfordringer med både rom og bemanning når resten av elevene kommer tilbake, ifølge rektoren.

Solberg fornøyd

Statsministeren sier at hennes inntrykk er at skolene har vært flinke til å organisere gjenåpningen.

– Jeg har sett en skole som har vært utrolig flink til å snu seg rundt og å tilpasse seg til den smittesituasjonen som er, både med hjemmeundervisning og nå gjenåpning, sier Solberg til NTB.

Beskjeden hennes til foreldre som fremdeles holder barna sine hjemme, er at skole også er viktig for barn.

– Jeg forstår at de er bekymret, men samtidig er det sånn at vi aldri kan garantere for at barna våre ikke skal treffe på noen ulykker eller smitte, sier Solberg.

Hun bekrefter at målet er å komme med nye signaler til neste uke om de øvrige trinnene.