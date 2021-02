Regjeringen opphever ringtiltakene på Østlandet

Saken er oppdatert

– Situasjonen i Oslo, Nordre Follo, Halden og de omkringliggende kommunene er nå så oversiktlig at regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens ukentlige pressekonferanse om koronasituasjonen.

Opphevingene skjer ved midnatt natt til torsdag 18. februar.

Dermed blir det opp til kommunene å bestemme tiltaksnivået framover.

Nasjonale tiltak

Regjeringen jobber med nye nasjonale tiltak som skal komme snart, opplyser helseminister Bent Høie (H). I tillegg ventes lokale tiltak.

Kommunene på Østlandet får nå mer ansvar. De lokale tiltakene må være klare innen natt til torsdag, for da opphører ringtiltakene i Oslo og Viken.

Regjeringen får i disse dager nye råd fra fagmyndighetene og vil komme med nye nasjonale tiltak. Lettelser vil bli prioritert for barn og unge dersom rådene tilsier at lettelser kan tillates.

Men Høie sier ikke når de nye tiltakene kommer.

– Det er om ikke så veldig lenge, men det får en vente og se, sier han.

Kommunene

Det er Halden, Oslo og Sarpsborg som har hatt de strengeste regjeringspålagte tiltakene, på nivå C.

I tillegg har det vært tiltak på nivå D i Asker, Bærum, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nittedal, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Våler og Ås.

Kommunene var i utgangspunktet plassert i forskjellige ringer (ring 1 og ring 2) i forbindelse med utbruddene, men disse oppheves nå.

Dermed følger regjeringen anbefalingen gitt av Helsedirektoratet tidligere tirsdag.

– Folkehelseinstituttet beskriver at det nå er bedre oversikt over smittesituasjonen for virusvarianter både i Oslo, Halden og Sarpsborg, og i de omkringliggende kommunene. Smittesporingsarbeidet er styrket, og oppfølgingen forsterket blant annet ved at det anbefales test både når man gå inn og ut av karantene, skriver Helsedirektoratet i sin anbefaling til regjeringen.

Folkehelseinstituttet (FHI) understreker imidlertid at Halden, Oslo og Sarpsborg ønsker å videreføre tiltak på et høyt nivå, men altså på egen hånd.

Også tiltaksnivå D

– Folkehelseinstituttet støtter kommunenes vurderinger, og kan gi råd og veiledning til kommunene for valg av lokale tiltak, skriver FHI i sin anbefaling som er del av samme dokument.

Regjeringen ble også rådet til å oppheve tiltakene i kommunene som har hatt tiltaksnivå D, altså Asker, Bærum, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nittedal, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Ullensaker, Våler og Ås.

Det understrekes at Hvaler og Fredrikstad ønsker en dag ekstra med nasjonale tiltak slik at de kan planlegge for hvilke lokale tiltak de vil beholde. Utover dette var det ingen av kommunene som fortsatt ønsket å være del av regjeringens ringtiltak.

De nasjonale tiltakene og eventuelle lokale ekstratiltak vil fortsatt gjelde i kommunene.

Åpne lesesaler

Helsedirektoratet anbefaler også at studenter i Oslo-regionen kan få returnere til lesesalen og campus torsdag.

Om regjeringen velger å følge anbefalingen, blir etter alt å dømme avklart på en pressekonferanse klokka 14. Stengingen av lesesaler og campuser varer opprinnelig fram til torsdag.

Lesesalene og campusene i Oslo-regionen ble stengt 23. januar for å hindre spredningen av den britiske virusmutasjonen. Tiltaket gjelder i utgangspunktet fram til torsdag.

Selv om bibliotekene i de rammede kommunene fikk åpne 3. februar, forble lesesalene stengt, noe som skapte stor frustrasjon blant studentene. Den siste tiden har stadig flere krevd at lesesalene får komme tilbake.

De aktuelle kommunene er Oslo, Halden, Sarpsborg, Asker, Bærum, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nittedal, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Våler og Ås.

Også på Vestlandet er det innført ekstra tiltak i forbindelse med utbruddene i Ulvik og Bergen. Disse ble mandag videreført i én uke.

Virke og NHO fornøyde med koronalettelsene på Østlandet

Hovedorganisasjonen Virke er fornøyd med at regjeringen opphevet ringtiltakene på Østlandet, men minner om behovet for treffsikre tiltak. Også NHO er tilfreds.

Fra natt til torsdag 18. januar oppheves de regionale tiltakene – dagen etter for Fredrikstad og Hvaler. Deretter gjelder kun lokale og nasjonale tiltak.

– Når det nå åpnes for at kommunene igjen har større frihet til å gjøre egne vurderinger, vil Virke minne om behovet for treffsikre tiltak som ikke er til unødvendig hinder for næringsvirksomhet, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han sier det er viktig å huske på at det fortsatt er mange bransjer, slik som trening, kultur og reiseliv, som er stengt ned.

Lettelsene innebærer at kjøpesentrene i de aktuelle kommunene kan åpne igjen – så lenge kommunene selv ikke velger å holde dem stengt. Nyheten gleder NHO Service.

– Det er viktig at vi også fremover har åpne butikker og kjøpesenter i Norge, og vi vil fortsette å jobbe med å utvide verktøykassen av smitteverntiltak i handelsnæringen som gir rom for åpne butikker også ved lokale utbrudd som de vi nå har opplevd, sier Linda Vist, direktør for handel i NHO Service og Handel.