Av Per-Helge Berg

En ny handlingsplan ble lagt fram i Oslo onsdag av statsminister Erna Solberg (H), kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Planen består av nye tiltak samt videreføring og forsterkning av eksisterende tiltak, og gjelder fra 2020 til 2023.

– Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Og det er det viktig å ta vare på. Samtidig vet vi at rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange menneskers muligheter til å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

– Bredt og godt samarbeid

Handlingsplanen har ni definerte innsatsområder: Kunnskap og forskning, møteplasser, debatt og demokrati, barn, unge og utdanning, arbeid, bolig, straffesakskjeden, offentlige tjenester og internasjonal innsats.

Regjeringen ønsker blant annet å opprette et koordinerende statssekretærutvalg som skal se temaene ekstremisme, rasisme og hatefulle ytringer i sammenheng.

– Vi ønsker et samfunn basert på frihet og rettferdighet hvor alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn og opprinnelse, understreker statsråden i en pressemelding.

Forskning og kompetanseutvikling

Arbeidet med en egen handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer, som ble satt i gang i august i år, skal fortsette.

Forskning om rasisme og diskriminering mot ulike grupper er også tilgodesett i tiltaksplanen, og Politidirektoratet skal vurdere hvordan man skal få bygget opp et nasjonalt kompetansesenter innen hatkriminalitet.

Det settes også inn tiltak for å kunne styrke Stopp hatprat-kampanjen, og det skal lanseres en egen kampanje mot diskriminering på utesteder og opprette dialog med aktørene i utelivsbransjen. Også i kultursektoren skal arbeidet med mangfold og inkludering styrkes.

Ytringsfrihetskommisjon

Regjeringen ønsker også å sette ned en egen ytringsfrihetskommisjon. som skal utrede rammene og forutsetningene for ytringsfriheten på et bredt grunnlag. Kommisjonen skal blant annet fremme tiltak for å motvirke spredning av hatefulle og andre ulovlige ytringer i sosiale medier.

Forsøket med anonyme jobbsøknader i staten, som ble startet opp 1. august, skal evalueres når forsøksperioden går ut i september neste år, og en sluttrapport skal ferdigstilles før jul neste år.

Regjeringen vil også iverksette tiltak for å motarbeide diskriminering i arbeidslivet og på boligmarkedet.

Dette er de 50 tiltakene i handlingsplanen

Arbeidsliv

1. Regjeringen vil ta initiativ til å opprette et forum for etnisk mangfold i arbeidslivet

2. Regjeringen vil utforme krav om å ivareta ikke-diskriminering hos leverandører til statlige anskaffelser

3. Det er satt resultatmål om at minst 60 prosent av registrerte arbeidsledige innvandrere skal i jobb

4. Retningslinjene for å motvirke etnisk diskriminering i forbindelse med arbeidsformidling i Aetat skal videreføres

5. Godkjenningsordningen for realkompetanse skal videreutvikles

6. Ingen skal bli stengt ute fra det statlige arbeidsmarkedet på grunn av etnisk opprinnelse, hudfarge mv

7. Oppfordring til statlige etater om å vurdere å innføre rasismefri sone

Offentlige tjenester

1. Regjeringen vil bidra til at flere utdanningsinstitusjoner fokuserer på flerkulturell forståelse

2. Det skal settes i verk et forsøks- og utviklingsprogram for å styrke minoritetsperspektivet i offentlig tjenesteyting generelt og iverksettes særlige kompetansetiltak innen visse virksomheter

3. Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til videregående og høyere utdanning skal økes

4. For å bedre tjenestetilbudet, vil regjeringen øke rekrutteringen av personer som tilhører minoriteter til visse prioriterte sektorer

5. Det skal settes i gang en kartleggingsundersøkelse for å få kunnskap om kommunenes ressurser og behov når det gjelder tilrettelegging av pleie- og omsorgstjenester overfor minoriteter

6. Det skal utarbeides en samlet fremstilling av eksisterende samisk kompetanse i helse- og sosialsektoren

7. Regjeringen vil sette i gang tiltak for å øke kunnskap og bevissthet om samelovens språkregler

8. Tolketjenestene skal forbedres

Skole/utdanning

1. Det skal utarbeides nye læremidler til bruk i skolens generelle holdningsskapende arbeid, med fokus på rasisme og diskriminering

2. Det skal foretas en forskningsbasert evaluering av hvordan det flerkulturelle perspektivet ivaretas i læremidler

3. Regjeringen skal formidle kjøreregler for et kulturelt mangfoldig Norge uten rasisme og diskriminering, til alle skoler, og markere dagen for avslutningen av Holocaust i skolen

4. Regjeringen vil vurdere videreføring av Senter for kompetanseutvikling i den flerkulturelle skolen (SEFS) etter utløpet av senterets prosjektperiode

5. Praktiseringen av norsk som andrespråk skal forbedres

Politi / påtalemyndighet / domstolene

1. Politiet skal øke sin bevissthet og kunnskap om minoriteter

2. Rapporten ”Forebygging av rasisme og diskriminering i politi- og lensmannsetaten” skal følges opp med konkrete tiltak

3. Regjeringen vil opprette egne enheter hos påtalemyndigheten for å sikre spisskompetanse i forhold til saksfeltet, og stimulere til økt bruk av kursing for dommere

4. For å bedre tjenestetilbudet, vil regjeringen fortsette arbeidet for å øke rekrutteringen av personer som tilhører minoriteter til politietaten og fengselsvesenet

5. Regjeringen vil vurdere å opprette en registreringsordning i forbindelse med politikontroller, samt følge opp Stortingets vedtak om en kvitteringsordning i forbindelse med visitasjoner

6. Regjeringen skal sette i verk tiltak for å innarbeide det samiske språket som arbeidsspråk i domstolene

7. Det skal opprettes nye registreringsrutiner for klager

Dokumentasjon / overvåking

1. Det skal utarbeides en oversikt over eksisterende kunnskap om art og omfang av rasisme og diskriminering

2. Arbeidsmarkedsstatistikken skal videreutvikles for å få bedre kunnskap om situasjonen til innvandrerbefolkningen på arbeidsmarkedet

3. Regjeringen vil forbedre ordningen for registrering av saker som gjelder rasistisk og diskriminerende atferd

4. Det skal iverksettes holdnings- og levekårsundersøkelser

5. Regjeringen vil kartlegge og formidle kunnskap om samiske forhold for å motvirke negative holdninger overfor samer

Internett

1. Innsatsen mot rasisme på Internett skal økes, bl.a. gjennom økt innsats fra politiet og gjennom styrking av nasjonalt og internasjonalt regelverk

2. Det skal opprettes en tipslinje til Kripos for å bekjempe rasisme på Internett

Lokalmiljø

1. Det skal utvikles og formidles kunnskap om hvordan man kan bekjempe rasisme og diskriminering i lokalmiljøet, for å heve kommuner og fylkeskommuners kompetanse og for å stimulere til økt lokalt arbeid mot rasisme og diskriminering

2. Regjeringen vil arbeide for å hindre rekruttering til rasistiske og nasjonalistiske miljøer og motvirke rasistisk motivert vold

3. Regjeringen vil bevilge midler til flerkulturelle barne- og ungdomsaktiviteter, blant annet gjennom Idébanken

4. Regjeringen vil rette en særlig satsing inn mot ungdom i større bysamfunn

Styrking av det rettslige vernet mot etnisk diskriminering og rasistiske ytringer

1. Regjeringen vil fremme forslag om en lov mot etnisk diskriminering

2. Regjeringen vil foreslå en endring av straffeloven § 135 a (”rasismeparagrafen”)

3. Regjeringen vil styrke det rettslige vernet mot diskriminering på boligmarkedet

4. Senter mot etnisk diskriminering skal videreføres

5. Regjeringen vil gå inn for at Norge slutter seg til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens 12. tilleggsprotokoll om ikke-diskriminering

6. Regjeringen går inn for at EUs ikke-diskrimineringspakke innlemmes i EØS-avtalen

Generelle tiltak

1. Regjeringen vil styrke innsatsen mot utestedsdiskriminering

2. Det skal opprettes en database over ressurspersoner som tilhører minoriteter og over personer med kompetanse på minoritetspolitiske temaer

3. Regjeringen vil gi støtte til ungdomssamarbeid i Barentsregionen for å bidra til økt toleranse blant ungdomsgrupper i nord-områdene

4. Regjeringen vil bidra til å fremme og synliggjøre kunstnerisk og kulturelt mangfold Målet med handlingsplanen er å fornye og forsterke innsatsen i kampen mot rasisme og diskriminering.