Regjeringen holder tilbake palestinsk bistand

Det skriver avisa Dagen.

– Utbetaling av disse midlene vil være avhengig av tilstrekkelig vilje og evne hos palestinske selvstyremyndigheter til å forbedre pensum, svarer utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på et skriftlig spørsmål fra Frps Christian Tybring-Gjedde.

Utbetalingen er stanset i påvente av en granskning av palestinsk undervisningsmateriell, som Georg Eckert Institute for International Textbook Research gjennomfører etter initiativ fra Storbritannia.

Koronapandemien har bidratt til at rapporten er forsinket, men trolig kommer den i slutten av året, ifølge Søreide.

Et flertall på Stortinget ba i desember regjeringen om å holde tilbake den økonomiske støtten etter et oppslag i Aftenposten om at tekster i nye palestinske skolebøker forherliget hellig krig og martyrdød.

Søreide svarer videre at hun i et møte med den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh i Ramallah 20. februar i år kommuniserte at manglende forbedringer kunne «medføre budsjettmessige konsekvenser for fremtidig norsk bistand».

