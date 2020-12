Regjeringen foreslår at flere slipper karantenehotell

Dette gjelder hvis man kan bevise at karantenereglene følges - at man har et oppholdsrom, matservering og toalett, samtidig som man kan unngå nærkontakt med andre, sa justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse onsdag.

Dermed kan folk som ikke har fast bosted i Norge, men som vil oppholde seg i landet, slippe opphold på karantenehotell. De vil fortsatt måtte være i karantene i ti dager.

Personer fra samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i karantene på samme oppholdssted.

Forslaget fra regjeringen sendes ut onsdag med 48 timers høringsfrist.

Fakta om regler for karantene og karantenehotell

* Alle tilreisende til Norge skal være i karantene i 10 døgn. Unntak gjelder bare visse områder i Norden og Europa med tilstrekkelig lav smittespredning.

* De som kan dokumentere et leieforhold i Norge eller har et annet egnet oppholdssted, kan nå slippe karantenehotell. De nye reglene gjelder fra etter helgen.

* Man må kunne dokumentere at karantenereglene følges. Det kreves et eget oppholdsrom, kjøkken og toalett, og man må unngå nærkontakt med andre.

* Personer fra samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i karantene på samme oppholdssted.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.