Saken oppdateres

Søndag presenterte regjeringen de nye tiltakene som vil vare i frem til 18. januar. De ber nå alle om å unngå å ha gjester i hjemmet. Rådet er at man skal vente i 14 dager med private besøk, men at det gjøres unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

I tillegg innføres et forbud mot private sammenkomster på mer enn fem personer utenfor eget hjem.

Det innføres også et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. Forbudene vil føres inn i forskrift, og dersom man bryter forbudet blir man bøtlagt.

– Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier Solberg i en pressemelding.

Regjeringens tiltak kommer etter at helsedirektoratet søndag kom med nye anbefalinger for å begrense smitteøkningen. Det var VG som først omtalte den saken.

Dette er rådene fra regjeringen:

Regjeringen ber landets ungdomsskoler og videregående skoler følge rødt tiltaksnivå i smittevernveilederen de neste to ukene.

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og ha adgangskontroll

Nordmenn bes om å unngå alle unødvendige reiser både innenlands og utenlands

Regjeringen anbefaler å utsette en rekke organiserte innendørsarrangementer



Dette er tiltakene Helsedirektoratet foreslo vurdert nasjonalt for de to kommende ukene:

Maksimalt fem personer på privat sammenkomst

Maksimalt ti personer på innendørs arrangement, men likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Maks 10 personer på kirkevandringer i kristne trossamfunn

Nasjonalt skjenkeforbud

De nasjonale tiltakene vil være regulert av forskrift, og vil kreve forskriftsendring i covid-19-forskriften. Opplysningene kommer frem i et notat fra Helsedirektoratet til regjeringen.

Helsedirektoratet foreslår også at eksisterende nasjonale råd og anbefalinger presiseres. Anbefalingene kommer som følge av at Folkehelseinstituttet har uttrykt bekymring for den økende smitten i samfunnet i sine risikovurderinger. De frykter at epidemien vil komme ut av kontroll i noen kommuner og regioner i januar måned, som følge av ytterligere smittespredning i uke 1 og uke 2.

De anbefaler digital undervisning i høyere utdanning og på videregående- og ungdomsskoler, og hjemmekontor for absolutt alle som kan. Videre anbefaler de at reiser i inn- og utland unngås, og antallsberegninger på kjøpesentre og lignende.

For salg i butikker og utsalgssteder anbefales det at kommunene kan vurdere å be dem utsette salget til februar. For treningssentre, bingo og svømmehaller foreslås et påbud om å stenge, grunnet høyt smittepress.

Anbefalte råd til befolkningen: