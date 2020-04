Arbeiderpartiets stortingsgruppe vedtok tirsdag at den vil øke antall kvoteflyktninger fra 3.000 til 3.500 i 2020. Partiet ønsker at Norge og FN i samarbeid skal vurdere hvor de 500 ekstra kvoteflyktningene bør komme fra, ut fra hvem som er mest sårbare og har et reelt beskyttelsesbehov.

– Det er ikke noe system for behandling av og uttak av kvoteflyktninger i Hellas. Det har aldri vært satt opp et slik system der, sier statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til NTB.

Det er FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) som velger ut kvoteflyktninger.

– Så vidt vi er kjent med nå, er ikke UNHCR til stede på øyene i Hellas, sier Barstad.

Rister på hodet

Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani rister på hodet av uttalelsene. Han understreker at FN har bedt Norge om å hente flere kvoteflyktninger, og at FN har bedt Norge om å hente mennesker fra Hellas.

– Vårt forslag er at Norge skal hente 500 flere til Norge – primært kvoteflyktninger. Men vi gir en åpning for at dersom FN, i dialog med oss, kommer fram til at vi i stedet for å hente 500 kvoteflyktninger bør la noen av dette antallet være fra Hellas, så gjør vi det, sier han til NTB.

– Det vil da ikke være kvoteflyktninger, men mennesker med beskyttelsesbehov som vil få sin asylsøknad behandlet i Norge, sier Gharahkhani.

Men ifølge Barstad finnes det ikke et godt system for Moria.

– En av de store utfordringene i tilknytning til den diskusjonen som har vært når det gjelder relokalisering, er at det ikke finnes noe kvalitetssikret system for hvordan et utvalg skal skje der. Aps forslag når det gjelder Moria er uten reelt innhold, fremholder hun.

EU-dugnad

Barstad sier regjeringen står fast på asylforliket og ønsker å ta imot 3.000 kvoteflyktninger i år. Hun er opptatt av at arbeidet med å hente disse nå kommer i gang igjen etter koronaavbruddet.

Åtte-ni EU-land har sagt seg villig til å vurdere å ta imot Moria-flyktninger, etter at EU-kommisjonen tok initiativ til dette. Den norske regjeringen har sagt at den ikke kan vurdere dette nå, på grunn av koronasituasjonen.

– Dette må vente til det finnes systemer for å gjøre det, og til covid-19-situasjonen har roet seg, sier Barstad.

Hun viser til at Norge nylig bevilget ytterligere 350 millioner kroner for å bistå greske myndigheter i å bygge opp et fungerende asylsystem og ivareta sårbare grupper, som enslige mindreårige.