Redusert togdrift også i sommer

I fjor sommer gikk daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ut og mente at man måtte sette seg ned og se på mulighetene for å slippe å stenge togtrafikken om sommeren lenger enn høyst nødvendig.

Men det blir ingen bedring i år heller, ifølge Jernbanedirektoratet.

– Det vil ikke være mulig å gjøre noen endringer i planene for 2020, sier Hanne Bertnes Norli, direktør for marked og samfunn i Jernbanedirektoratet, til NRK. Årsaken er at planene er lagt for lenge siden og ikke kan endres.

I tillegg er jernbanenettet i Norge for det meste enkeltsporet, noe som gjør det tilnærmet umulig å ikke stenge strekninger for å få gjennomført arbeid.

Les også: 600 millioner kroner fordeles på veiprosjekter over hele alndet - dette er prosjektene

Særlig på Østlandet er passasjerene hardt rammet av sommerstenging, spesielt Drammenbanen og Østfoldbanen. Jernbanen i Oslo-området har vært sommerstengt elleve år på rad på grunn av vedlikehold og utbygging.

I en kundeundersøkelse sier de spurte at de heller vil ha noen flere togavganger enn buss for tog, og direktoratet skal se nærmere på dette.

Bane Nor opplyser at de er i gang med en rekke tiltak for å forsøke å redusere lengden på sommerstengningene, men dette gjelder ikke for denne sommeren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!