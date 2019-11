Razzia hos Orkla

Konkurransetilsynet undersøker Lilleborg AS fordi de mistenker brudd på konkurransereglene.

I en børsmelding fra Orkla kommer det fram at Konkurransetilsynet mistenker at Lilleborg AS har brutt konkurranseloven.

De mistenker ifølge pressemeldingen at selskapet har brutt innkjøpsbetingelsene mellom leverandører og dagligvarekjedene.

Tirsdag gjennomførte Konkurransetilsynet en razzia hos Lilleborg.

Uanmeldt kontroll

I en pressemelding bekrefter Konkurransetilsynet at gjennomførte en uanmeldt kontroll hos Lilleborg for å sikre beviser.

– Hensikten med bevissikringen er å få bekreftet eller avkreftet mistanke om brudd på konkurranseloven, skriver avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Berrefjord vil ikke kommentere saken utover det.

Lilleborg AS er eid av Orkla, og står bak varemerker som blant annet Jif, Omo og Zalo.

Orkla skriver i børsmeldingen at Lilleborg samarbeider med Konkurransetilsynet for å sørge for en effektiv gjennomføring av undersøkelsen. (NTB)