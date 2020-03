Oslo kommune iverksatte onsdag flere tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset i Oslo.

– Nå er det på tide med drastiske tiltak, nå må vi gjøre det vi kan, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse.

Beredskapsnivået er hevet til nivå 3, som brukes når det er behov for en overordnet koordinering av håndteringen, skriver kommunen. Blant tiltakene som innføres er publikumsbegrensninger på arrangementer, og alle offentlige steder og arrangementer må legge til rette for at folk kan holde en meters avstand til andre i lokalet. Bergen kommune innførte flere av de samme tiltakene tirsdag.

Alt tyder på at det norske samfunnet må forberede seg på en krevende situasjon over tid, sa byrådslederen.

– Denne situasjonen vil sette vårt velferdssamfunn på prøve, tror Johansen.

Merkedager på rad

Kommunen har av noen fått kritikk for lite informasjon i forbindelse med utbruddet. Overfor Dagsavisen svarer Johansen onsdag på kritikken:

– Jeg skjønner at mange er bekymret og venter informasjon. Men å gi informasjon uten en klar plan tror jeg ikke er så lurt. Det hadde vi nå på en del tiltak. Det er ikke så lenge siden de første ble smittet.

Byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Aslak Borgersrud

På spørsmål om hva Oslos innbyggere kan vente seg framover, svarer Johansen det er naturlig med hyppig informasjon når det er noe å fortelle. Han er sikker på at det vil se annerledes ut framover.

– Det vil det bli en helt annen linje på nå, det er jeg helt sikker på, fortsetter han.

I mai venter flere dager der innbyggere i norske byer ofte samler seg til store arrangementer, med både 1. mai og 17. mai.

– Setter du samfunnet på pause?

– Mange kommer uansett til å bli smittet. Folkehelseinstituttet anslår 20 prosent. Det vi nå gjør er å sette tiltak sånn at ikke alle de 20 prosentene blir smittet samtidig, og at hele helsesystemet i Oslo kneler. Det er derfor det nå er veldig viktig å spre det utover, sier Johansen, og legger til:

– Det er ikke mulig å hindre spredning. Men det er fullt mulig å spre det utover. Sånn sett setter vi ting på pause.

– Er det krise?

– Ja, det er en krise, svarer Johansen, og legger til at det norske velferdssamfunnet har en del styrker.

– Samtidig tror vi at ingenting galt kan skje. Vi er jo på toppen av verden. Og vi har ikke lenger lært oss å håndtere kriser. Vi må få folk i en modus hvor de må ta hensyn. Uten å få panikk. Det er noen tiltak som er enkle. Det burde være enkelt å vaske seg. Det burde være enkelt å ikke hoste opp i ansiktet på noen, fortsetter Johansen, som ikke vil bli overrasket hvis både togene på både 1. mai og 17. mai blir avlyst.

Oppfordrer til dugnad

Helsebyråd Robert Steen (Ap) oppfordret på pressekonferansen onsdag blant annet til " god norsk dugnadsinnsats" og samhold. Utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen var på sin side klar på at det er viktig å snakke med barn og unge om koronaviruset.

– Jeg vil sterkt oppfordre alle til å ta ekstra vare på barn og unge i byen vår nå, sa Thorkildsen.

Oslo Høyres Øystein Sundelin sier det er bra at kommunen nå kommuniserer tydelig. Foto: Aslak Borgersrud

Gruppeleder Øystein Sundelin i Oslo Høyre maner onsdag til politisk enighet i møte med koronautbruddet.

– Nå skal dette bli gjennomført, vi skal gå gjennom denne perioden uten å lage politikk av det. Vi ser nok en ganske rask opptrapping av tiltakene fra Oslo kommune. Det handler om skole, kollektivtrafikk og flere tiltak i eldreomsorgen spesielt, sier han til Dagsavisen.

Han sier det er bra at det nå kommuniseres klart å tydelig hva som gjøres, så hele Oslo har noe å forholde seg til, og nevner blant annet reglene for arrangementer.

