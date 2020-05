Rapport: Flere mangler ga koronakrise på sykehjem i Bærum

Kommunedirektør Erik Kjeldstadli ba om en intern gjennomgang etter at tolv koronasmittede personer har dødd under eller etter opphold på Vallerhjemmet, et av Norges hardest koronarammede sykehjem.

Gjennomgangen peker på svikt i informasjonsflyten, hyppige lederskifter, mangelfull opplæring, usikkerhet knyttet til omfanget av smitte og smittespredning og ukarakteristiske symptomer hos pasientene som noen av årsakene til krisen på Vallerhjemmet, skriver Budstikka.

Det første tilfellet av koronavirus ble påvist hos en pasient 26. mars, men ifølge rapporten mener både sykehjemslegen, kommuneoverlegen og smittevernoverlegen i Bærum kommune at smitten trolig var kommet inn på sykehjemmet «mye tidligere enn antatt».

Dermed kan virussykdommen ha spredd seg før det ble iverksatt noen tiltak.