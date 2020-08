Raja vil ikke si om han stiller som lederkandidat i Venstre

– Hva jeg og valgkomiteen har snakket om kommer fra min side til å forbli mellom meg og valgkomiteen. Utover det har jeg ingen kommentar, understreker Raja onsdag ettermiddag.

Valgkomiteen hadde onsdag kalt inn Abid Raja, Iselin Nybø og Guri Melby til samtaler.

Iselin Nybø har på sin side bestemt seg for om hun vil stille som lederkandidat for Venstre, men vil ikke si hva hun har bestemt seg for før møtet med valgkomiteen.

– Jeg har bestemt meg, og beslutningen skal jeg først formidle til valgkomiteen, sier næringsminister Nybø, som ikke vil si når hun tok avgjørelsen.

