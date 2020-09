Raftoprisen til motstand mot Egypts fryktregime

Av Mette Bjørberg Estep

Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) tildeles Raftoprisen 2020 for sin modige motstand mot fryktregimet i Egypt, ifølge en kunngjøring fra Raftostiftelsen.

ECRF ble grunnlagt av Mohamed Lotfy og Ahmed Abdallah etter statskuppet i landet i 2013. De dokumenterer, rapporterer og skaper bevissthet om de alvorlige krenkelsene av menneskerettigheter i og utenfor Egypt.

De yter også juridisk hjelp til ofre for brudd på menneskerettighetene.

Alarmerende situasjon

I prisbegrunnelsen fra stiftelsen heter det at det er på tide å fokusere på den alarmerende situasjonen for grunnleggende menneskerettigheter i Midtøsten, ti år etter den arabiske våren i regionen.

ECRF er et eksempel på muligheter som tross alt finnes. De har et team på over 50 advokater og researchere og rundt 1.000 frivillige. De gir partipolitisk uavhengig støtte til forsvarere av menneskerettighetene.

– For å klare dette bruker de delene av det egyptiske rettssystemet som fremdeles fungerer til å forsvare menneskerettighetene til politiske fanger, straffeforfulgte menneskerettighetsaktivister, demonstranter og ofre for tvungne forsvinninger og tortur, til tross for ekstremt vanskelige arbeidsforhold. I dette fryktregimet utgjør ECRFs strålende arbeid et fyrtårn av håp for menneskerettighetene, heter det i prisbegrunnelsen.

– FN må ta grep

Det understrekes også hvordan ECRF har bidratt utenfor Egypt og til en rekke rapporter, og at deres innsats er et eksempel til etterfølgelse for menneskerettighetsarbeid i autoritære regimer.

– FN og FNs medlemsstater må prioritere rettssikkerheten i regionen. Vi oppfordrer verdenssamfunnet til å legge press på egyptiske myndigheter for å få slutt på tvungne forsvinninger, massearrestasjoner og tortur, og for å åpne for sivilsamfunnet og politisk uenighet, sier Raftostiftelsen i sin pressemelding onsdag.

Raftoprisen deles ut søndag 8. november på Den Nationale Scene i Bergen.

