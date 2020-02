PST-sjef bekymret for ekstreme islamister som slipper ut av fengsel

I trusselvurderingen Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la fram tirsdag, sidestilles terrortrusler fra høyreekstreme og ekstreme islamister. Grunnen er at høyreekstrem aktivitet har økt og at de ekstreme islamistene er svekket. PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sier imidlertid til NRK at han er bekymret for ekstreme islamister som slipper ut av fengsel.

– Det er mye mindre aktivitet når det gjelder rekruttering, og sikkerhetstjenestene har også hatt stor oppmerksomhet rundt de ekstreme islamistene. Mange av dem sitter i fengsel. Bekymringen er at en del av de er i ferd med å slippe ut, sier han.

I Norge er 14 personer dømt i terrorrelaterte dommer, og ifølge NRK har mange av dem sonet ferdig og allerede sluppet ut. Sjøvold sier at etter hendelsen i London må de følge med her også.

– Vi følger opp dem som løslates. Hovedmålet er at de ligger unna bruk av vold, sier Sjøvold.

Han bekrefter også at PST overvåker personer dømt for terroraktivitet som slipper ut.

– Det er ikke så mange som sitter i fengsel her i Norge. Så vi føler vi har god kontroll, sier PST-sjefen.

I helgen ble to personer i London knivstukket og drept. Gjerningsmannen hadde sluppet ut av fengsel kun én uke før, hvor han sonet halvparten av en terrordom.

