Av Dag Kjørholt og Peter Tálos

Etter planen skal aktørene i Oslo tingrett på befaring i den store eneboligen i Vækerøveien på Røa fredag formiddag. En rettsbefaring er å anse som en ordinær rettsforhandling som i prinsippet skal gå for åpne dører, dersom ikke særlige hensyn taler for å begrense åpenheten.

Da prosessen rundt befaringen ble diskutert mellom partene og dommeren onsdag, tok Waras bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til orde for at den burde gå for lukkede dører uten at pressen skulle få være til stede.

– Waras privatliv er blitt endevendt i denne saken. Han føler at dette med pressens nærvær i huset er siste skanse for privatlivets fred, sa hun.

Etter drøftelse i retten ble et forslag om å ta lydopptak fra befaringen lansert og at det blir avspilt for pressen etterpå. Tingrettsdommer Yngvild Thue opplyste partene om at en beslutning vil komme før befaringen.

Pressens representant, Olav Rønneberg fra NRK, henviste til tidligere befaringer i andre rettssaker. Han viste også til at tiltalte har forklart seg for åpen rett og at det ikke er uvanlig at det kommer opp spørsmål under en befaring som kan ha betydning for saken videre.

Nødsamtaler

Retten fikk onsdag høre to nødsamtaler mellom tiltalte Laila Anita Bertheussen (55) og politiet der hun meldte fra om brannen i søppeldunken ved familiens hus.

I den første samtalen til 112 høres hun tydelig opprørt ut.

– Noen har tent på søpla vår. Det brenner ikke nå. Det er papirsøpla vår, forklarer hun før hun får beskjed om å ringe nummeret til operasjonssentralen.

I denne samtalen er hun mye roligere i stemmen. Hun forklarer at en vaktmester i nabolaget har kjørt søppeldunken inn i snøen og at det ikke brenner lenger. Politimannen hun snakker med sier at de sender en patrulje til boligen, og det blir gitt beskjed om å ikke gå bort til dunken slik at eventuelle spor ikke blir ødelagt.

55-åringen sa at hun ikke kan huske at hun var ute med noe søppel den dagen.

– Jeg tenkte at noen kunne ha tent på om natta og at det hadde ligget og ulmet i søppeldunken, forklarte hun.

Rødsprit og trusselbrev

En kriminaltekniker fra Oslo politidistrikt sa i sitt vitneprov at det ble påvist rødsprit flere steder, blant annet på det delvis brente innholdet i dunken.

– Vi regner med at brannen begynte høyt i dunken. Årsaken er åpen ild startet med brennbar væske, sa politioverbetjent Lars Egil Finnvik-Skeie.

Bertheussen tok bilde av den brente søppeldunken som hun sendte til sin venninne Rita Karlsen i Human Rights Service. Hun la ut bilder på organisasjonens hjemmeside med en ledsagende tekst.

Samme dag som det brant, lå det et brev i postkassa til samboerparet. Det viste seg å være et trusselbrev laget med utklipte bokstaver. Teksten, med anmeldelse feilskrevet, lød: «Trekk anmeldese neste gang får vi det til».

En seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyste at bokstavene var hentet fra Klassekampen og Dagsavisen, begge fra 7. januar. PST identifiserte alle bokstavene, bortsett fra én. Brevet ble funnet i postkassa ti dager senere.

55-åringen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem Wara. Tiltalen omfatter 15 punkter. Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter.

Påtalemyndigheten mener hun iscenesatte hendelsene i tiltalen som en reaksjon på teaterstykket «Ways of Seeing». I stykket, som ble satt opp på Black Box Teater høsten 2018, inngikk filmopptak av samboerparets bolig.

