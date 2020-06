Fallende brevvolum og digitalisering er bakgrunnen for reduksjonen i antall omdelingsdager. Avisutdeling vil likevel fortsatt foregå seks dager i uka, og post i butikk vil gå som før.

Avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet forklarer at formålet er å tilpasse tilbudet, slik at folk og næringsliv fortsatt skal ha et godt posttilbud over hele landet.

– Postomdeling annenhver dag er bedre tilpasset fremtidens etterspørsel etter posttjenester, sier Enger i en pressemelding. (NTB)

