Det sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten til Dagsavisen, som respons på et forslag fra SVs Arne Nævra om å ta i bruk alle landets postbud i kampen mot koronaviruset. Dagsavisen omtalte forslaget tidligere denne uka.

– Landsomfattende nett

– Nå kan Posten bli mer aktuell enn noensinne som tjenesteyter på andre områder, for eksempel ved henting og bringing av mat og medisiner til husstander i karantene, eller for utsatte mennesker som ikke vil ta risikoen med butikkbesøk, påpekte Nævra da.

Kenneth Tjønndal Pettersen mener det er viktig at «vi alle nå mobiliserer for å delta på samfunnsdugnaden som vokser fram».

– Posten er både positiv og klar til å påta seg nye oppgaver knyttet til det som er vår kjernevirksomhet, levering av post, pakker og gods. Vi har et landsomfattende nett med postbud som er ute i lokalmiljøet hver dag og raskt kan mobiliseres, påpeker han.

– Ønsker å strekke oss

– Hjemlevering er en tjeneste i vekst og en tjeneste som har fått et kraftig oppsving de siste ukene. Vi er åpne for å ta imot nye kundegrupper, fortsetter Pettersen.

– Vi har rigget oss slik at vi foreløpig klarer å svare på den økte etterspørselen som er etter mange av våre leveransetjenester. Vi er positive til å påta oss andre oppgaver som samfunnet måtte ha behov for i den krisesituasjonen vi nå befinner oss. Vi ønsker å strekke oss langt for å få det til.

Men Pettersen sier også at eventuelle nye oppgaver som Posten skal utføre, må avtales «etter kommersielle vilkår».

Tredoblet såpeforbruk

Så langt fungerer Postens kjerneoppgave, utlevering av post og pakker, som normalt over hele landet. Sykefraværet er lavt, og det er ikke sendt ut noen permitteringsvarsler. For å holde postbudene og andre ansatte friske er det iverksatt renholds- og hygienetiltak både i terminaler, postmottak, hos sjåfører og ved overlevering av varer. Medarbeidere i administrative funksjoner har dessuten som hovedregel fått hjemmekontor.

– Er det risikofritt å hente post i postkassa?

– Ingenting tilsier at smitte overføres via post. Vi har likevel iverksatt en rekke tiltak. Ved terminalene våre er såpeforbruket tredoblet, svarer Pettersen.

– Det er heller ikke fysisk nærhet ved hjemmelevering. Det signeres ikke lenger ved varelevering, svarer Pettersen.

Posten har dessuten gjort det enklere og billigere for dem med hjemmekontor å sende brev og småpakker fra egen postkasse, slik at det ikke lenger er like nødvendig å oppsøke et postkontor eller post i butikk.

– Force majeure-situasjon

Likevel er det ikke gitt at alt vil fortsette som før.

«Internasjonal utveksling av post, pakker og varesendinger blir i større grad påvirket av restriksjoner på flytrafikken som fører til kanselleringer av passasjerfly og redusert kapasitet», heter det i en pressemelding fra Posten mandag.

– Den alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet vil kunne medføre at vi ikke kan oppfylle alle avtale- og kundeforpliktelser framover. Vi har derfor varslet at dette er en force majeure-situasjon, slik at kunder er forberedt på at situasjonen raskt kan endres, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge.