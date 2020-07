Bakgrunnen for politimannens inngrep under et avhør på politihuset i Kristiansand var at Abdi ikke ønsket å gi fra seg en papirlapp med Snapchat-passordet sitt.

Da han ikke ville gi fra seg lappen, gikk politimannen fysisk til verks, viser overvåkingsbilder TV 2 har fått tilgang til. Han tok halsgrep på 24-åringen og fikk lagt ham i bakken sammen med to kvinnelige betjenter.

Abdi ropte flere ganger at han ikke gjorde motstand. I etterkant fortalte 24-åringen at han ikke fikk puste, noe politimannen bestrider.

– Det er etter vårt syn tale om en kortvarig fysisk inngripen der man hører fornærmede snakke gjennom hele hendelsen. At fornærmede ikke fikk puste under hendelsen, er en påstand som bestrides av min klient, sier mannens forsvarer, advokat Carl Henning Leknesund, til TV 2.

Spesialenheten for politisaker etterforsker saken. Politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt har opplyst at saken «etter en konkret vurdering» ikke har fått interne konsekvenser for politimannen.

I en pressemelding skriver politidistriktet at mannen fra 18. juli ikke lenger vil være i politiets tjeneste, fordi han går av med pensjon.

I avhøret erkjente Abdi oppbevaring av narkotika. Han ble nylig dømt til ti og et halvt års fengsel. Dommen vil bli anket.