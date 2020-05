Politiet ville pågripe Tom Hagen på nytt – fikk avslag av statsadvokaten

– Det er et viktig prinsipp at påtalemyndigheten skal følge domstolens avgjørelser. Og da, etter omstendighetene, så mente jeg at det var korrekt å ikke pågripe han umiddelbart ved løslatelsen, sier Guttormsen til NRK.

Hagen ble hentet av sin forsvarer Svein Holden rundt klokken 17.30 fredag etter at påtalemyndighetens anke ble forkastet i Høyesterett.

Politiet ønsket altså å pågripe Hagen umiddelbart etter løslatelsen. Det godtok ikke statsadvokaten.

