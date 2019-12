Politiet tror noen legger ut giftig åte for å ta ulv

Det siste året har Innlandet politidistrikt hatt flere erfaringer med at det er blitt lagt ut giftig åte i skogen, opplyser politiet i en pressemelding.

En ulvetispe som ble funnet død i Åsnes-Finnskog i mai i år viste seg å ha spor av etylenglykol i kroppen. Utlagte kjøttbiter som ble funnet i samme område i desember i fjor, inneholdt det samme stoffet, som er en vanlig bestanddel i for eksempel frostvæske.

– Vi vil be folk være oppmerksomme og melde ifra hvis noen skulle komme over mistenkelige funn eller aktivitet som kan knyttes til dette, sier politifullmektig Einar Gauslaa Bergem ved avsnitt for økonomi og miljøkriminalitet i Innlandet politidistrikt.

Politiet ser på dette som alvorlig miljøkriminalitet og peker på at slik åte rammer tilfeldig, både på rovvilt og hunder, og kan påføre dyr store lidelser.

– Vi har ingen mistenkte i de sakene som er omtalt her, men vi ønsker tips som kan bidra til oppklaring, sier Bergem.