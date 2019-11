Forslaget innebærer at politiet skal slippe å avvæpne seg og låse inn våpnene når de flytter seg mellom såkalte sårbare objekter. Stortingets justiskomité avgir sin innstilling i saken tirsdag.

– Vi har fått en snikinnføring av permanent politibevæpning i Norge, mener SVs justispolitiske talsperson Petter Eide, som går imot forslaget.

– Vi mener at vi skal ha et politi som har minst mulig våpen. Det er helt avgjørende for å få til et godt forhold mellom publikum og politi, sier han til NTB.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Endringen i politiloven innebærer at politiet gis anledning til «å forflytte seg innenfor et avgrenset område med flere sårbare objekter uten tidsbegrensning», ifølge justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Dette bidrar til at politiet kan beskytte sårbare objekter på en mer hensiktsmessig og rasjonell måte enn i dag, sa han da forslaget ble lagt fram.

Les også: Minst 61 vådeskudd fra politifolk de siste fem årene

NTB får bekreftet at Ap støtter regjeringens forslag. Men SV viser til at forslaget er det siste av flere tiltak som har økt bevæpningen i norsk politi, trass i at bevæpningsutvalget i 2017 advarte mot en slik utvikling. Frykten er at økt bevæpning skal føre til mer skyting.

– SV er ikke imot at politiet i noen situasjoner bruker våpen. Men bevæpningen må være begrunnet ut fra en sårbarhets- eller trusselsituasjon, sier Eide.