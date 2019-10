Politiet fant Anne-Elisabeth Hagens blod i huset

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt sier til VG at politiet går ut med opplysningen for å unngå ytterligere spekulasjoner.

Det kommer ikke fram når politiet gjorde funnet. Ifølge VG er politiet ikke ferdig med å analysere blodsporene.

– Funnet er ikke nødvendigvis spesielt oppsiktsvekkende, siden hun bodde der. Men det er en naturlig del av vår jobb å finne ut av hvilken betydning sporet har for saken vi etterforsker, sier Brøske.

Brøske vil ikke kommentere hvor i huset blodet er funnet. Eksperter på rettsmedisin som VG har vært i kontakt med, sier at det ikke finnes kvalifiserte metoder for å tidfeste når et blodspor er avsatt.

Om en uke, 31. oktober, er det ett år siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sin bolig i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog.

