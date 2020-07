Politiet: Brann ved huset til Sandefjord-ordfører er påsatt

– Vi etterforsker det som at huset er forsøkt påtent, og det er tross alt huset til en ordfører det er snakk om, sier politiinspektør i Sørøst politidistrikt, Ole Bjørn Sakrisvold, til VG søndag formiddag.

Politiet fikk melding om at noen hadde forsøkt å tenne på noe mellom en garasje og et hus i Sandefjord klokken 01.46 natt til søndag.

– Vi fikk melding om at det brant litt, og at melder hadde klart å slukke brannen selv, sier Sakrisvold.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken.

Kjente lukten av bensin

Gleditsch forteller til VG at han kom hjem i drosje mellom klokken 01.30 og 02.00 natt til søndag. Da han satt i drosjen, så han at det brant mellom garasjen og huset.

– Vi kjente at det luktet bensin, så vi ringte politiet med en gang, og de kom raskt, forteller han.

Ordføreren slukket selv brannen, og forteller at det ser ut som det har blitt helt bensin oppetter veggen og langs bakken. Det var ingen personer i huset da brannen startet, men det var en hund innendørs.

– Det er skremmende. Jeg føler litt på det, og jeg har ikke sovet så godt i natt, sier han.

Hærverk

Til NRK forteller ordføreren at han har vært utsatt for ulike påfunn tidligere, og han tviler derfor på at nattens hendelse er tilfeldig.

– Det har vært andre hendelser, ikke av den karakteren, men det har vært hærverk, tyveri og andre ting, forteller han. (NTB)

