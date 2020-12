Politiet ber folk om ikke å ringe savnede i Gjerdrum

Årsaken er at politiet bruker teknologi for å lokalisere de savnedes mobiltelefoner, og til dette arbeidet er det viktig at mobiltelefonene ikke tappes for strøm, skriver Dagbladet.

– Vi sjekker alle telefoner og har god kontroll på telefonnummer. Sporing av telefoner har vi jobbet med og kan fastslå hvor de ligger med 20–25 meters slingringsmonn, sier innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt til avisen.

Politiet benytter seg av såkalt IMSI-fangere, som brukes til å fange opp mobiltelefoners bevegelse, men mobiltelefonene må ha strøm for at dette er mulig.

– Ikke ring de savnede, er derfor Pettersens klare oppfordring.