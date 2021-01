Polakker reagerer på at arbeidsinnvandrere stemples som smittespredere

Lech Szurgot og Aleksandra Kalinowska i Polsk-Norsk forening har over lengre tid følt at arbeidsinnvandrere blir stemplet som smittespredere i samfunnet, forteller de til NRK.

– Vi ser mange hatefulle kommentarer på sosiale medier hver gang et fly fra Gdansk kommer til Bodø. Vi er kjempebekymret over kommentarene som vi leser, sier Kalinowska.

Det er WizzAirs direkteflyginger fra Gdansk til Bodø som utløser mange negative kommentarer.

– Det føles urettferdig at vi får skylden for smitten, sier Szurgot.

Foreningen varslet tidligere denne uken Bodø-ordfører Ida Pinnerød om det de mener er hets i kommentarfeltene. Ordføreren tok et oppgjør med oppførselen under en pressekonferanse tirsdag.

– Vi kan ikke ha det sånn, og det er ikke greit. Viruset er grenseløst og hensynsløst. Det kan ramme alle i samfunnet vårt, sa Pinnerød, som understreket at smitten blant arbeidsinnvandrere har vært oversiktlig, og at det ikke er grunn til å tro at smitten er blitt tatt med ut i samfunnet.