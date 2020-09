Av: Ragnhild Heyerdahl / LO Media

Magne Melsæter er klubbleder for Fellesforbundets klubb ved hotell Scandic Parken i Ålesund og har vært permittert siden 14. mars. Både han og medlemmene hans synes regelverket rundt delvis permittering er vanskelig å forholde seg til.

– Hadde det ikke vært for denne regelen, ville jeg sikkert vært på jobb nå, sier Melsæter når LO-Aktuelt snakker med ham på telefon hjemmefra.

I dag er regelverket nemlig slik at du kun har rett til dagpenger dersom du er minst 40 prosent permittert. Jobber du mer enn 60 prosent, får du altså ikke dagpenger fra Nav. Resultatet er at mange ansatte sier nei til å komme på jobb, fordi de er redd for å komme dårlig ut økonomisk.

Risikerer å tape mye inntekt

På grunn av 60-prosentsregelen kan de hotellansatte ikke jobbe mer enn 42,5 time i løpet av en toukersperiode. For en ansatt som har hatt 400.000 i ordinær årsinntekt, kan det å overskride grensen og miste dagpengene i verste fall innebære et brutto tap på rundt 9000 kroner i måneden, påpeker Melsæter.

Siden belegget på restauranter og hoteller er veldig uforutsigbart i disse tider, er regelverket krevende å følge både for arbeidsgiver og arbeidstakere, påpeker Melsæter. Mange av de permitterte ansatte er tilbakeholdne med å ta på seg vakter, av frykt for å komme over grensen.

– I praksis går timene ofte over til en tilkallingshjelp, når timene til en permittert er kommet opp i 60 prosent av full stilling, sier Melsæter.

– Et problem som må løses

Klubblederen i Ålesund får støtte fra Børge Ånesen som leder Fellesforbundets avdeling 250. Avdelingen organiserer ansatte innen hotell, kantiner, kaféer, restauranter, puber og nattklubber i sørlige Trøndelag.

– Dette regelverket er bygget for enkeltstående tilfeller av permittering. Permitteringsinstituttet har aldri tatt høyde for at en hel bransje skal få så problemer samtidig, sier han.

60-prosentsregelen er et stort problem som må løses, mener Ånesen. I en så kundestyrt bransje som hotell og restaurant, endrer arbeidsbehovet seg nærmest fra uke til uke. Da ville det vært mye enklere å slippe å forholde seg til en slik maksgrense, mener han.

– Utfordring også for bedriftene

Også Djevat Hisenaj, avdelingsleder for avdeling 266, Hordaland hotell og restaurant, kjenner godt til hverdagen som Magne Melsæter beskriver.

– Hadde grensen vært økt til 80 prosent, hadde det gjort regelverket mye mer fleksibelt både for arbeidsgiverne og arbeidstakerne.

– Dersom en ansatt overskrider grensen for hvor mye han eller hun kan jobbe, mister vedkommende retten på dagpenger og arbeidsgiver må permittere på nytt. Det koster penger også for arbeidsgiver, påpeker Hisenaj.

I Oslo bekrefter Merethe Solberg, avdelingsleder i Fellesforbundets avdeling 10, at 60-prosentsregelen kan være en utfordring for enkelte.

– De som får 80 prosent arbeid eller mer, taper ikke penger på å jobbe. Men de som jobber mellom 60 og 80 prosent, er det mer utfordrende for. Men vi opplever at de fleste arbeidsgiverne forstår det og passer på at det ikke skjer, skriver hun i en e-post til LO-Aktuelt.

At ekstra timer går til tilkallingsvikarer, er imidlertid uakseptabelt, mener hun.

– Da er det ikke grunnlag for permittering, skriver avdelingslederen.

Rødt krever endring

Partiet Rødt gikk fredag i forrige uke ut og krevde at regjeringen utvider muligheten til å jobbe uten å miste rett til dagpenger fra 60 til 80 prosent.

– Dette er problem i de bransjene der det er flest permitterte. Her er det lav lønn og mye deltidsarbeid, uttalte Rødts leder, Bjørnar Moxnes, til Frifagbevegelse.

Partiet lover å følge opp kravet i forhandlingene om regjeringens siste krisepakke.

Klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund, Magne Melsæter, oppfordrer politikerne til å fjerne 60-prosentsregelen. Det vil ikke vil koste mer verken for arbeidsgiver eller staten å endre grensen, argumenterer han. Snarere tvert imot.

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav. Da kan det være at de permitterte raskere kommer inn igjen i full stilling, avslutter Melsæter.

