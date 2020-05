– Det å få veldig mange tilbake på jobb har lite for seg nå. Vi trenger også mer tid til å tenke over hva vi skal gjøre på lengre sikt, for vi vet lite om hvordan arbeidsmarkedet og norsk økonomi vil være i høst, sier arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

Maksimal periode med fritak for lønnsplikt er 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Tidligere var permitteringsordningen forlenget ut juni.

Det er i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at regjeringen foreslår å forlenge perioden med fritak for arbeidsgiverens lønnsplikt under permittering og dagpengeperioden for permitterte.

Les portrett: FHI-sjef Camilla Stoltenberg: – Jeg er redd for å bli syk (Dagsavisen+)

Mange koronapermitterte

Bedriftene får dermed ikke regningen for permitteringsperioden før i november, noe som kan hindre dem i å måtte si opp ansatte.

Isaksen (H) sier videre at regjeringen er klar over at forlengelse av permitteringsperioden kan ha uheldige konsekvenser ved at bedrifter beholder ansatte som det ikke er realistisk å ta tilbake i jobb.

Siden 12. mars, da mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen av koronaviruset, har det kommet inn totalt 433.900 søknader om dagpenger. Av disse gjelder 378.800 dagpenger ved permittering.

Les også: Regjeringen vil bruke 419,6 oljemilliarder i år

Parat fornøyd

Så langt i år er det kommet inn totalt 472.800 søknader om dagpenger. I hele fjor kom det inn 160.500.

Arbeidstakerorganisasjonen Parat er glade for at regjeringen nå vil utvide ordningen.

– Koronakrisen har ført til at mange nå er permittert og uten en slik utvidelse som vi nå får ville mange av disse blitt sagt opp. Nå håper vi samfunnet sakte kommer tilbake til et normalt nivå og at denne utvidelsen gjør at mange utover sommeren og høsten kan komme tilbake på jobb, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen