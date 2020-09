Av Anders R. Christensen

– Det er absolutt ingenting nytt i tilbudet. Det er nøyaktig det samme vi gikk til streik på, sier forhandlingsleder Lars Petter Larsen i Parat til NTB.

Onsdag morgen ble det klart at Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Parat bryter forhandlingene med NHO Service og Handel.

Like før klokken 11 onsdag formiddag skrev NHO i en pressemelding at de har kommet med et nytt tilbud etter at arbeidstakerne brøt meklingen.

Med arbeidstakernes nei gikk dermed 803 vektere fra Avarn Security og Securitas ut i streik fra klokken 12 onsdag.

– Overstiger rammen i frontfaget

Ifølge NHO overstiger tilbudet deres rammen i frontfaget, som legger føringer for resten av høstens oppgjør.

NHO skriver at tilbudet blant annet innebærer et tillegg på 2,50 kroner per time på alle dagens grunnlønnssatser, og at de innfrir kravet om at bedriftene ikke har adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften i forbindelse med forskuttering av sykepenger.

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel sier at de har lagt fram et godt tilbud.

– Vi håper derfor at vi raskt kan sette oss ned igjen og finne en løsning på denne konflikten som verken arbeidstakere eller arbeidsgivere er tjent med i den kritiske situasjonen vaktbransjen står i, sier hun.

– Forsurer klimaet

Leder Anita Johansen i NAF sa til NTB onsdag morgen at hun er skuffet over at de ikke kom til enighet innenfor frontfagets rammer. Hun har ikke besvart NTBs henvendelser onsdag formiddag og ettermiddag.

Lars Petter Larsen påpeker at vekternes totale krav er i tråd med rammen for frontfaget.

– Fakta er at vi er enige om å holde oss innenfor rammene fra frontfaget. NHO vil imidlertid diktere hvordan pengene skal fordeles, uten å ta hensyn til ansattes ønsker og behov, sier Parats forhandlingsleder.

Larsen reagerer samtidig på at NHO går ut med en pressemelding om detaljer i tilbudet de kommer med, og viser til at partene har taushetsplikt i forbindelse med forhandlingene.

– Det NHO gjør her er kun å ufin måte å omgå taushetsplikten på, og det forsurer klimaet i forhandlingene, sier Larsen.

Feilaktig inntrykk

Anne-Cecilie Kaltenborn sier at hun ikke selv har fått bekreftet fra Parat at de takker nei til tilbudet NHO har lagt fram.

– Men dersom det stemmer, er det veldig beklagelig, sier hun.

Kaltenborn sier samtidig at grunnen til at de gikk ut offentlig med hva de tilbyr vekterne, var at de ønsket å rette opp det de mener er et feilaktig inntrykk av at NHO Service og Handel ville gi vekteren et dårligere oppgjør enn det man oppnådde i frontfaget.

– Det er utelukkende fordi det ble sagt da bruddet var et faktum at vi ikke ville gi rammen. Det kunne vi ikke la stå, og vi ville vise at vi faktisk går over rammen. Vi ville ikke ha på oss at vi ikke respekterer frontfaget, sier Kaltenborn.

Alvorlig ramme

NHO Service og Handel trekker også fram at vekterbransjen er blant de hardest rammet av koronasituasjonen med rundt 1.000 permitterte.

– Flere vaktselskap er nå i gang med oppsigelser. Dette er rammen omkring dette oppgjøret, og det er for oss vanskelig å forstå at forbundene ikke ser alvoret i den situasjonen bedriftene står i, sier Kaltenborn.

– Å gå til streik når 1.000 kollegaer er permittert og mange mister jobben, er umusikalsk. Ingen av oss vet hvordan situasjonen i samfunnet og i vekterbransjen er neste år, og den usikkerheten synes ikke arbeidstakersiden å ville ta innover seg, sier hun.

– Gambler

Både Larsen og Johansen peker på at vekterne er en lavlønnsgruppe og mener de i realiteten ikke hadde noen annen mulighet enn å gå til streik.

– De gambler på umusikalskheten. Når de ikke klarte komme til enighet innenfor rammene for frontfaget, så ga de oss ikke noe valg, sier Johansen, mens Larsen minner om at vekterne ikke har noen lokal forhandlingsrett.

To store aktører, Securitas og Avarn Security, har 98 prosent av markedet.

