– Her er det fire pasienter. Alle har lungesvikt, sier avdelingsleder Øystein Fahre ved postoperativ/intensivavdeling på Oslo universitetssykehus (OUS).

Han står midt mellom sengene, som står med bare noen meters mellomrom. Alle fire pasientene ligger koblet til respiratorer og er i full narkose. Det er her, på intensiv kohort på Rikshospitalet, at sykehuset gir sin mest avanserte behandling til de aller hardest rammede covid-19-pasientene.

En av pasientene er koblet til en maskin som fungerer som en ekstern lunge og blander inn oksygen i blodet – i tillegg til respiratoren. Han har også erstatning for nyrene i form av en maskin som gjør dialyse hele døgnet. Mange av covid-19-pasientene har svikt i flere organer.

En av pasientene behandles både med en dialysemaskin (til høyre), en ekstern lunge (til venstre) og respirator (på andre siden av sengen). Foto: Jil Yngland / NTB

– Vi har jo håp om at han skal overleve. Men den virkelige jobben begynner når han er ute av intensivbehandling. Da må han lære selv de enkleste ting på nytt, å trene seg opp så han for eksempel kan stå opp av sengen, eller spise for egen hjelp. Da begynner hans jobb. Foreløpig gjør vi alt for ham, sier Fahre.

Krever mye personell

Pasientene på denne avdelingen svever mellom liv og død.

Flere ganger om dagen må de snus, og ofte legges i mageleie. Bare til den jobben trengs det fire til fem sykepleiere og én lege. Det er risikabelt, for hvis noen av slangene som er koblet til pasienten løsner, kan det gå galt.

– Her skal du ha sykepleiere og leger døgnet rundt som har riktig utdanning og som er detaljorientert og skjerpet i jobben sin. Vi må ha like mange til stede midt på natten som kvart over ni på morgenen, sier Fahre.

Flere sykepleiere er til enhver tid til stede på rommet hvor de fire hardest-rammede covid-19-pasientene ligger på Rikshospitalet i Oslo. Foto: Jil Yngland / NTB

Kan bli nødt til å utvide

Smittetallene har vært høye de siste ukene. Siden det tar tid å utvikle alvorlig sykdom, henger innleggelsene noe etter. Selv om smittetallene flater ut, er det fortsatt ventet en økning i antall pasienter. Likevel er det ennå langt færre enn i vår.

– I vår hadde vi 15 i disse arealene, og på det meste hadde Oslo universitetssykehus 32 intensivpasienter med covid-19 samtidig, sier Fahre.

Foreløpig benytter de seg kun av én kohort for de fire mest utsatte pasientene, men de har planer for å utvide avdelingen i flere trinn dersom det blir behov.

– Det skal ikke så veldig mye til nå før vi eventuelt må kutte i en annen aktivitet for å få nok ressurser til denne pasientgruppen. Vi har dessverre ikke nok intensivsykepleiere til å drive normalaktivitet parallelt med et økende antall covid-19 pasienter, sier avdelingslederen.

Covid-19-pasient: – Helt jævlig

For tiden er det 121 innlagt med covid-19 på norske sykehus, og 20 får respiratorbehandling. For de aller fleste innlagte pasientene er det ikke nødvendig med intensivbehandling.

En av dem er 49 år gamle Andreas Einebakken, som ligger innlagt på Oslo universitetssykehus.

– Det har vært veldig fint å komme hit. Det har vært kjempebra for meg. Viktig, sier han til NTB.

– Den har vært helt jævlig, sier Andreas Einebakken (49) om covid-19-sykdommen. Han er innlagt på NIV-posten på isolatsenteret på Oslo universitetssykehus Ullevål med covid-19. Foto: Jil Yngland / NTB

Han ble smittet av covid-19 for over to uker siden og ble innlagt tirsdag denne uken.

– Denne sykdommen kan jeg ikke anbefale til noen. Den er helt jævlig, kort og godt. Den gjelder det å unngå, sier Einebakken.

Han føler at han nå er på bedringens vei, men det har vært beintøft.

– Det har vært et utall av symptomer. Alt man kan tenke seg til omtrent. Feber, vondt i kroppen, vondt i halsen og vondt i ørene. Hoste og alt mulig rart. Men det verste var en enorm hodepine på slutten, som ikke var til å holde ut, sier han.

Verken Paracet eller andre smertestillende funket. Nå skryter 49-åringen av de ansatte på avdelingen, som blant annet har gitt ham oksygentilførsel. Hodepinen er borte.

– Kan gå skikkelig gærent

Avdelingen Einebakken ligger på er nyopprettet, og behandler pasienter som ikke trenger intensivbehandling, men som har et hardt sykdomsforløp.

Sykepleier Sigrid Seim hadde ikke jobbet med covid-19-pasienter før hun ble overført hit for en uke siden. Hun er overrasket over hvor syke mange av de innlagte er.

– Det angriper lungene på en kjempeinvaderende måte. Mange trenger intensivbehandling for å komme seg. For veldig mange er dette ikke et virus man bare kan røske av seg, sier hun.

Og anbefaler folk å følge smittevernreglene.

– For det kan gå skikkelig gærent, sier hun.

