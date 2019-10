På dodøra på jobb leste Ine «Er det noen som har prøvekjørt malerjenta ennå?»

Hanne Kullerud Nielsen / FriFagbevegelse

– Jeg ble litt redd, særlig fordi telefonnummret mitt sto der, forteller Ine Nordahl på Fellesforbundets landsmøte, der hun talte om å være kvinne i en mannsdominert bransje.

Den unge maler- og tapetsererlæringen kunne gått ut døra og forlatt både læreplassen og yrket. Hun kunne sagt fra til noen, men hun visste ikke hvordan hun skulle gjøre det.

– Hva skjedde?

– HMS-ansvarlige på byggeplassen så dette, ble kjempestressa og ga meg beskjed om å male den døra fin igjen før byggherren kom, sier hun.

Må ikke stå aleine

Dette er bare en av mange liknende historier hun kan fortelle, sier hun, etter 13 år i bransjen. Nå er hun mest opptatt av at andre kvinner skal slippe å oppleve det samme.

Derfor jobber hun aktivt for å få til et kvinnenettverk i Fellesforbundet.

– Vi har jo masse erfaringer, og kan gjøre det slikt at jentene ikke føler at de står aleine. Vi må ta vare på jentene våre. De vi har og de jentene som kommer. Vi må støtte dem mot trakassering og for å bedre garderobeforholdene, sier Nordahl, som representerer Oslo Bygningsarbeiderforening under Fellesforbundets landsmøte.

Lav kvinneandel

På Fellesforbundets landsmøte ba hun salen om hjelp til å få på plass brakker og toaletter for jenter, slik det er lovfestet.

I dag er kvinneandelen blant utførende håndverkere bare 1,9 prosent, selv om det å få øke kvinneandelen har vært et tema siden 1970-tallet.

Kanskje det har en sammenheng med hvordan de blir møtt ute på byggeplassene, spør Nordahl og Oslo Bygningsarbeiderforening. De har derfor fremmet et forslag om å endre utformingen av brakkerigger og sørge for at kvinner har egen skiftebrakke med egen inngang og tilgang til lunsjrom utenom guttegarderoben.

– Det står i overenskomsten at det skal legges til rette for kvinner «der dette er nødvendig». Det vil vi ha bort, det sier seg selv at vi må legge til rette uansett, med brakker og toaletter til kvinnene, sa Nordahl fra talerstolen.