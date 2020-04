– I dag er det ikke noe stående rehabiliteringstilbud. Derfor risikerer vi at den store innsatsen som har vært gjort i sykehusene for disse pasientene, går til spille. Noen pasienter henvises til seg selv, sier overlege Jon Henrik Laake ved akuttklinikken ved Rikshospitalet i Oslo til NRK.



Les også: Slik blir første skoledag: – Nei, vi vil ikke ha foreldrene inn på skolene

Flere koronasmittede får konsentrasjonsvansker og svekket hukommelse etter å ha hatt sykdommen, ifølge Laake.

Også Legeforeningen er bekymret. Rehabilitering på sykehus og private instanser er sterkt redusert som følge av koronakrisen, ifølge leder Maja Wilhelmsen for Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering.

– Vi frykter at de dermed får et prognosetap som gjør at de fungerer dårligere i hverdagen og kanskje ikke klarer å komme tilbake på jobb, sier hun.

Les også: Over 20.000 koronadødsfall på sykehus i Storbritannia

Helsedirektoratet sier at rehabilitering skal prioriteres.

– Vi er i en situasjon med lite smitte i Norge. Mange pasienter er på vei ut av sykehus og intensivavdelinger. Da skal vi ta godt vare på pasientene, så de får god rehabilitering, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.