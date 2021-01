I en undersøkelse som Respons Analyse har gjort for Utdanningsforbundet, svarer de aller fleste at de føler seg overarbeidet, smitteutsatt og underbetalt for merarbeidet under pandemien, skriver VG.

Mer enn halvparten av de 1.202 lærerne som er spurt, har i løpet av de to siste årene har søkt jobb (11 prosent) eller vurderer å sende inn jobbsøknad (42 prosent) til stillinger utenfor skolen.

85 prosent opplyser at de har jobbet mye mer (50 prosent), eller mer (35 prosent), enn vanlig i månedene etter skolestengningen 12. mars i fjor og fram til sommerferien. De fleste, seks av ti, oppgir at arbeid med konkrete, fysiske smitteverntiltak på skolen er årsak til merarbeidet.

I tillegg svarer 92 prosent av lærerne i barneskolen og videregående skole at de ikke har fått overtidsbetalt i det hele tatt. For lærerne i ungdomsskolen er tallet 96 prosent.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier til avisen at det er uholdbart dersom lærerne ikke får kompensert for sitt ekstraordinære merarbeid. Hun sier at alle kommuner og fylkeskommuner har fått klar beskjed om at situasjonen med koronaskole vil vare rundt halvannet år til sammen.

– Da går det ikke at de mange milliardene som er bevilget til kommuner og fylkeskommuner, ikke blir brukt på blant annet overtid og vikarer, sier Melby til avisen.

