Av Oda Ertesvåg, Kristian Skårdalsmo og Johan Falnes

Saken er oppdatert

«Ja, Trøndelag velger selv sine ledere, men når dette valget smerter og skader oss alle, synes vi det er riktig å gi beskjed: Dette føles feil for oss! Metoo var et veiskille. Vi vil ikke lenger akseptere denne typen atferd fra våre ledere. Det må være grenser for hva vi kan akseptere i et parti», skriver politikerne i innlegget i VG.

De mener at ledervalget i Trøndelag Ap påvirker hele partiet, og at valget handler om partiets samlede troverdighet på likestilling og kvinnepolitikk.

«Det handler om hvorvidt varslerne skal stå alene, eller om de kjenner at de har partiet i ryggen», skriver de videre i oppropet.

Les også: Støre til eget parti: – Enten er dere med oss, eller så er dere mot oss

– Ble ikke veiskille

Morten Ellingsen i Nordre Follo Ap har tatt initiativ til oppropet.

– Vanligvis i partiet holder vi oss for god til å mene så mye om hva de andre fylkene og lagene velger av ledere. Men dette er et valg som påvirker hele partiet over hele landet, sier han til NTB.

– Det er veldig mange som sier at de sliter med å motivere seg for partiarbeid og valgkamp, som vurderer medlemskapet sitt, velgere som sier at det ikke er aktuelt å stemme på oss fordi vi ikke har troverdighet på kvinnesaker og likestilling, forklarer Ellingsen.

Han frykter saken kan føre til tap av medlemmer, svekket rekruttering og sviktende oppslutning om Ap på meningsmålinger og i valget.

– Det er en følelse av at det var ikke slik metoo skulle ende. Metoo skulle være et veiskille. Det ble det ikke.

Les også: Tidligere AUF-politiker i Trøndelag: – Du er ferdig hvis du sier ifra

Moflag: Står bak varslerne

Stortingspolitikerne Tuva Moflag, Nina Sandberg, Svein Roald Hansen og Siri Staalesen har alle signert oppropet.

– Vi må si fra. Vi står bak varslerne. Vi må si fra om at dette får konsekvenser for partiet andre steder i landet, sier Moflag fra Akershus til NTB.

Hun understreker at valget av fylkesleder er Trøndelags valg, men at også andre må kunne fortelle om hvilke følger valget kan få rundt om i landet.

– Det er også et verdimessig standpunkt. Jeg vil at metoo skal være et veiskille og vise at jeg står bak varslerne. De som står fram og forteller om en vanskelig kultur, skal vite at de ikke står alene.

Nesodden-ordfører Truls Wickholm, Oslo-byråd Rina Mariann Hansen og lederen av Aps homonettverk, Jon Reidar Øyan, har alle undertegnet oppropet.

– Representerer grasrota

En enstemmig valgkomité i Trøndelag Ap har innstilt Giske som ny leder av fylkespartiet på helgens årsmøte.

– Han er en størrelse i norsk politikk og har vært det i 25 år, sier leder Lars P. Løkken i Steinkjer Ap til NTB.

Han er én av dem som har vært støttende til innstillingen av Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti.

Nå forklarer han hvorfor:

– Han representerer grasrota i partiet. Han er lyttende til de utfordringene som fins, både i by og land. Og så er han en god organisasjonsbygger og en meget dyktig politiker, sier Løkken.

Mange Ap-politikere som regnes som støttespillere av Giske, forholder seg riktignok tause nå. Løkken legger ikke skjul på at den tidligere nestlederen splitter partiet.

– Men har man gjort noen feil, så tar man konsekvensen av det. Så skal man få lov til å komme tilbake når man har gjort opp for seg, sier Løkken.

– Så er det selvfølgelig ulike meninger om når tida er inne for det.

Les også: Giske risikerer flom av blanke stemmer

– Fortjener en ny sjanse

Gunnhild Tettli fra Ørland Arbeiderparti viser til Giskes erfaring.

– Vi opplever at han har veldig god kontakt med grasrota. Det så vi blant annet i forrige valgkamp. Han var ute i kommunene, besøkte kommunepartiene, hjalp til med skolering og valgkampstrategi og var mye rundt og snakket med folk. Det er slikt som settes pris på ute i lokalpartiene, sier Tettli til NTB.

VG har intervjuet Arbeiderpartiets varaordfører i Meråker, Anne-Karin Langsåvold. Hun påpeker at det er en god stund siden hendelsene som førte til at Giske måtte gå av som nestleder i Ap, og at han har beklaget.

– Jeg mener vi bør gi ham en ny sjanse. Vi må tenke politikk fremover, og jeg mener han er den beste kandidaten til å målbære Aps politikk både nasjonalt og for Trøndelagregionen, sier hun.

– Nok er nok

Løkken sier seg enig i at det har eksistert en ukultur i partiet som det nå er behov for å rydde opp i, både i Trøndelag og nasjonalt.

Men partiet må også komme seg videre, understreker han og viser til formaningene som Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har kommet med om å legge personkonfliktene til side og vri søkelyset over på politikken.

– Jeg håper tida leger alle sår, og at vi kan begynne å se framover og ta inn over oss det Jonas Gahr Støre har sagt om at nå må vi samle laget. Enten er du med oss, eller så er du mot oss. Og nå må vi samle partiet. Vi må slutte å tenke på personer. Det tror jeg er et godt signal fra partilederen. Nok er nok, sier Løkken til NTB.

Kan få motkandidat

Nå kan det se ut til at Trond Giske kan få en motkandidat på årsmøtet. Tidligere Snåsa-ordfører Tone Våg vurderer å stille som mot Giske i valget av ny fylkeslederi, skriver NRK.

Flere skal ønske at hun stiller, og til kanalen sier hun at hun vurderer å si ja.

Videre sier Våg at hun reagerer på at valgkomiteen «fullstendig overser» at mange har ønsket seg en kvinne som ny fylkesleder, at hun ønsker å kjempe mot «mannskulturen generelt» og at hun aldri har vegret seg mot å ta lederverv når hun er blitt spurt.

Kommentar: Trond tvinger seg tilbake til toppen

Comeback

Giske kan altspå gjøre comeback i Ap-ledelsen. Han gikk av som nestleder i partiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Giske opplyser i en SMS til NTB at han ikke har noen kommentar til saken. Det har heller ikke fylkesleder i Trøndelag Ap, Per Olav Skurdal Hopsø.

«Når det gjelder oppropet og valgkomiteens innstilling, så har ikke jeg som avtroppende leder noen mening om den. Dette skal partidemokratiet avgjøre på lørdag», skriver han

Ap-ledelsen ville unngått opprop mot Giske

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng legger ikke skjul på at hun helst hadde sett at partifeller ikke hadde kommet med et opprop mot Trond Giske.

I et opprop signert av over 100 Ap-politikere oppfordres fylkeslaget i Trøndelag til å velge en annen leder enn Trond Giske.

– Jeg skjønner at dette skaper mye debatt og engasjement. Alle kan ytre seg i vårt parti, og det skal være takhøyde for det. Jeg hadde helst sett at vi unngikk opprop, skriver Stenseng i en melding til NTB.

Oppropet kommer dagen etter at tidligere AUF-leder i Trondheim, Ellen Reitan, beskrev en utbredt ukultur i Trøndelag Ap i et innlegg på Trønderdebatt.

– Tryggere parti i dag

Stenseng skriver at det «er sterkt å høre Reitan og andre beskrive sine opplevelser i partiet».

– Det er bra at Ellen og andre sier fra, og de skal vite at vi tar det på største alvor. Arbeiderpartiet er et tryggere parti i dag. Jobben er ikke over, men alle skal vite at vi jobber utrettelig for likestilling og mot diskriminering i Arbeiderpartiet, skriver Stenseng.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre viser til uttalelsen fra Stenseng på NTBs forespørsel om en kommentar til saken. Han kaller oppropet en «sterk og uvanlig ytring».

– Det er uttrykk for et sterkt engasjement for en sak, som handler om kvinner og menns respekt for å kunne delta i politikk og organisasjonsliv uten krenkelser og trakasseringer, sier han til TV 2.

– Har vist handlekraft

Partilederen understreker igjen at fylkesledervalget i Trøndelag er en sak som må håndteres og tas ansvar for lokalt.

– Jeg har en knallsterk mening på saken, nemlig betydningen av å ha den respekten, at vi har et regelverk som er tydelig, at vi reagerer og stiller opp for varslere, sier han til TV 2.

– Jeg kan stoppe utvikling mot det vi har sett tidligere, hvor folk ikke var trygge, hvor det har skjedd krenkelser og regler er blitt brutt. Jeg har vist handlekraft i forhold til det og tatt tydelige reaksjoner. Men valg på lokalt nivå, skjer på lokalt nivå, sier Ap-lederen.

Flere rekasjoner:

Giskes tidligere statssekretær råder Trøndelag Ap til å velge en annen leder

Jette Christensen: Smertefullt å lese innleggene til unge Ap-kvinner

Trettebergstuen: – For dem som har stått midt i det, oppleves dette som et nytt slag i trynet

Giske-varsler om comebacket: – Det som skjer nå, er helt absurd