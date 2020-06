Det tilsvarende tallet ved utgangen av mai i fjor var 1.695.

Det innebærer en økning på 12 prosent i det samlede antallet uttransporterte hittil i år i forhold til tilsvarende tidspunkt i fjor, viser nye tall fra Politiets utlendingsenhet.

Månedsstatistikken inneholder for første gang en oversikt over antall uttransporterte personer som er bortvist per måned som følge av bortvisningsforskriften som trådte i kraft 16. mars.

Ny forskrift

I alt har 945 uttransporterte blitt ilagt bortvisningsvedtak som følge av den nye forskriften – 357 i mars, 408 i april og 180 i mai.

Som følge av pandemien har politiet ikke gjennomført ledsagede uttransporteringer siden begynnelsen av mars, men returer uten ledsager foregår fremdeles til enkelte destinasjoner der dette er mulig.

I alt 224 personer ble uttransportert i mai. Hittil i år er 386 av de uttransporterte blitt ilagt én eller flere straffereaksjoner. I samme periode i fjor var 643 personer med straffereaksjon blitt uttransportert.

Straffede personer

22 prosent av de uttransporterte straffede personene i årets fem første måneder er borgere av Romania, 14 prosent av Polen og 11 prosent av Litauen.

Av nasjonaliteter har det i årets fem første måneder totalt blitt uttransportert flest borgere av Sverige (319), Romania (198), Polen (128), Russland (94), og Ukraina (73). (NTB)

