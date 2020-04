Oslo-ordføreren: Det ligger an til at 17. mai-toget i hovedstaden blir avlyst

Barnetoget som går opp Karl Johans gate og til Slottet er populært, og mange titalls tusen festkledde mennesker pleier å møte opp for å se på feiringen.

– En så stor folkeansamling er det nok ikke realistisk at vi får anledning til å samle. Derfor har vi begynt å tenke på alternative måter å feire 17. mai på, sier Borgen til avisa.



Hun understreker at det ikke er tatt noen beslutning ennå, men at det tenkes rundt hvordan man kan feire 17. mai på andre måter, for eksempel med markeringer i bydelene, lokalmiljøer og på skolene.

Det er imidlertid en stund til nasjonaldagen ennå, og ordføreren mener det går an å håpe på at smittevernreglene kan bli lempet på.

