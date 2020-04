– Tatt i betraktning at det er så mye mennesker ute nå, er de aller fleste veldig flinke. Så er det et fåtall som lager arbeid for oss, sier fungerende vaktkommandør Sebastian Winge i Oslo brann- og redningsetat, til NTB.

Til tross for den positive tonen: Litt frustrasjon skaper det nok likevel at noen ikke har fått med seg at det er stor skogbrannfare på Østlandet:

«Vi vil igjen oppfordre til å utvise aktsomhet ved bruk av åpen ild i marka. Skjerpings!» skrev brannvesenet på Twitter fredag ettermiddag.

På tynn is

Skjærtorsdag ble det meldt om trangt om plassen på de store utfartsstedene. Særlig skapte det problemer at folk tok bilen. Det var fullt på parkeringsplassene, og folk satte fra seg bilen langs veiene, noe som gjorde det vanskelig for brannbiler å komme fram.

Winge er spesielt bekymret for dette dersom det kommer meldinger om folk som går gjennom isen.

– Isen begynner å gå på alle småvannene rundt omkring. Dersom noen er ute på isen og går gjennom, har vi ikke tid til å vente på biler som står i veien, sier han.

– Folk er flinke

Både brannvesenet og Oslo kommune har hatt folk ute fredag for å minne folk på både parkeringsregler og koronaregler.

– Det er en utfordring, det er veldig mange som vil ut. Men folk er veldig flinke, det vil jeg understreke. Alle har lyst til å bidra i dugnaden og følger råd, sier kommunikasjonssjef Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

Kongsteien var selv ute på tur i finværet da NTB ringte ham fredag, og han vil ikke kjefte på andre byfolk som gjør det samme – selv om han selv sier han har fulgt rådet om å la bilen stå og starte turen hjemme.

– Vi syns det er strålende at folk bruker den flotte marka vår på den måten, sier han, og kommer med et tips mot trengselen:

– Du skal ikke veldig langt bort fra hovedveiene før du er dønn alene.

Oslo kommune tredoblet antall patruljer ved parkeringsplassene ved marka fredag.