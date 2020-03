Oslo lufthavn nekter innreise til utlendinger – ber Forsvaret om hjelp

I en pressemelding fredag kveld skriver Ullensaker kommune at tiltakene har blitt vesentlig strengere ved flyplassen etter at regjeringen har innført nye restriksjoner for reisende for å hindre smitte av koronaviruset.

Heretter vil alle utenlandske reisende fra land utenfor Norden som ankommer Oslo lufthavn, måtte snu og reise hjem. Eventuelt kan de velge å sitte 14 dager i karantene før de slipper inn i landet.

– Vi stenger ikke grensene, presiserer ordfører Eyvind Schumacher overfor NTB.

Ber Forsvaret om hjelp

Kommunen vil nå be Forsvaret om hjelp til å håndheve restriksjonene.

– Det trengs folk som skal stå ved gaten og informere om karantenebestemmelsene. Vi trenger også bistand til å få transportert folk dit de skal. Dette klarer ikke kommunen å gjøre på egen hånd, sier Schumacher.

– Anmodningen omfatter flere tiltak, og vi må være forberedt på en utvidelse av oppdraget på litt sikt. Dette haster, sier han.

Det er først og fremst utlendinger som ikke har adresse i Norge eller et sted å være i karantene i 14 dager, som vil bli hjemsendt. Friske reisende som ikke kan sendes hjem samme dag, blir losjert inn på hotell til neste dag.

Utenlandske reisende som har sykdomssymptomer, vil bli testet ved LHL-sykehuset i kommunen og satt i isolasjon i 14 dager. Norske reisende skal reise hjem og være i 14 dagers hjemmekarantene umiddelbart.

Vi ha stengte grenser

Ullensaker kommune yter helsehjelp til reisende ved Oslo lufthavn, og kommunen har derfor ansvaret for å håndtere de nye reiserestriksjonene.

– Det er veldig viktig at dette kommer på plass. Oslo lufthavn er et internasjonalt knutepunkt, og reisende er avhengig av riktig og god informasjon fra helsemyndighetene, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby.

Fredag varslet Danmark at de stenger landets grenser for utlendinger fra lørdag klokken 12. Aps byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, ber om at Norge gjør som danskene. Det samme gjør Frps Sylvi Listhaug.

Det har også vakt oppsikt at et thailandsk turistfølge på 32 personer som ankom Norge fredag, fikk passere Gardermoen og reise videre til Leknes i Lofoten før de ble stanset.

Starter lørdag

– Vi tolker regjeringens nye instruks dithen at vi skal stanse alle utlendinger som kommer til Gardermoen fra land utenfor Norden: De skal i 14 dagers karantene før det er aktuelt å komme inn i landet. Vi har holdt av 350 hotellrom, hvor de skal i karantene. Kommunen har ikke kapasitet til å gjøre denne jobben, så vi har bedt om bistand fra Heimevernet, sier Ullensaker-ordfører Schumacher til VG.

Schumacher sier de håper å kunne starte med den nye rutinen klokka 6 lørdag morgen.

Alle passasjerer, også norske, kommer til å bli stanset og sjekket dersom de kommer fra utlandet, sier han. Det er ikke vurdert å bruke temperaturmåler.

