Oslo kåret til verdens fjerde mest miljøvennlige by

I en britisk studie gjennomført av British Business Energy kommer Oslo ut som verdens fjerde mest miljøvennlige by å jobbe i. London topper, foran Frankfurt og universitetsbyen Cambridge der blant annet Harvard og MIT ligger.

Studien tar utgangspunkt i fem forskjellige kategorier, der byene har blitt målt etter hvor miljøvennlige de er.

Den første kategorien går på hvor grønn byen er, og der har Massachusets Institute of Technology (MIT) utviklet en skalerbar og universelt anvendelig metode til å analysere hvor stort areal som er dekket av trær i hver by ved bruk av Google Street View.

Kategori to måler prosentandelen som sykler og går til jobb, i stedet for å bruke kollektivtransport eller bil. Kategori tre er antall patenter gitt for miljøvennlig eller bærekraftig teknologi, mens kategori fire går på andelen fornybar energi som blir produsert av den totale mengden energi. Den femte og siste kategorien som har blitt brukt i studien er hvor mange veganske/vegetarianske restauranter byen har.

Oslo i verdenstoppen på grøntdrag

Tampa i USA har den høyeste dekningsgraden av trær i byen, med 36.1 prosent. Deretter følger Singapore og Breda som begge har 29.3, mens Oslo har en dekningsgrad på 28.8 prosent. Det vil si at hvis du er over byen og ser direkte ned er 28.8 prosent av bakken dekket av grener, blader og trær.

Studien har beregnet antallet som sykler og går til jobb i Oslo til å være 18,6 prosent, basert på statistikk fra Numbeo. Det holder til en ellevteplass i kategorien, der Cambridge topper med 66 prosent foran Amsterdam med 58 prosent.

For å finne ut antallet veganske/vegetarianske restauranter har studien brukt Tripadvisor, og tatt deres oppføringer for restauranter som sier at de tilbyr vegansk mat og/eller vegetarianske alternativ for god fisk. I Oslo er det 226 restauranter som er listet opp i Tripadvisor, som gir Oslo en 19.plass i kategorien London vinner suverent med 3709 restauranter.

Norge suverent best på fornybar energi

For andelen fornybar energi landet produserer er tallene hentet fra IRENA, Det internasjonale byrået for fornybar energi. Tallene som har blitt brukt her er fra 2016, og blir målt ut fra landet byen ligger i, og ikke byen selv.

Det gjør at Oslo scorer suverent høyest av alle byer i verden når det kommer til fornybar energi, siden 97,2 prosent av energien Norge produserte i 2016 kom fra fornybare kilder, da fortrinnsvis vannkraft. Brasil er nummer to på lista, med 80 prosent, mens Canada er nummer tre med 65 prosent fornybar energi.

I kategorien for bærekraftige og miljøvennlige teknologiske patenter er tallene hentet fra organisasjonen for økonomisk samarbeid (OECD). Også her scorer Norge ganske dårlig, da bare åtte prosent av patentene som ble gitt i Norge i 2016 var rettet inn mot miljø eller bærekraft. Det gir en 19.plass også i den kategorien, som blir toppet av Tyskland foran Brasil og Storbritannia.

De mest miljøvennlige byene:

London – 6.59

Frankfurt – 6.43

Cambridge, MA – 6.16

Oslo – 5.92

Amsterdam – 5.87

New York City – 5.70

Vancouver – 5.69

Montreal – 5.68

Paris – 5.44

São Paulo – 5.22

Toronto – 5.17

Singapore – 4.70

Geneva – 4.62

Sydney – 4.60

Turin – 4.54

Boston – 3.78

Seattle – 3.46

Tampa – 3.34

Sacramento – 3.32

Tel Aviv – 3.18

Durban – 2.80

Miami – 2.76

Los Angeles – 2.59

Johannesburg – 2.14

Cape Town 1.94

Grøntdragideks:

Tampa – 36.1%

Singapore/Breda – 29.3%

Oslo – 28.8%

Sydney – 25.9%

Vancouver – 25.9%

Arbeidspendling på sykkel/til fots:

Cambridge MA – 66.7%

Amsterdam – 58.0%

Frankfurt – 33.3%

Geneva – 32.4%

London – 28.8%

Antallet veganske/vegetarianske restauranter:

London – 3709

New York City – 1542

Paris – 1429

Amsterdam – 813

Sydney – 670

Prosentandel miljøvennlige teknologiske patenter:

Germany – 11.25%

Brazil – 11.16%

United Kingdom – 10.72%

France – 10.49%

Canada – 9.84%

Fornybar energiproduksjon av totalproduksjon:

Oslo, Norge – 97.20%

São Paulo, Brasil – 80.40%

Montreal, Canada – 65.00%

Geneve, Sveits – 59.80%

Frankfurt, Tyskland – 46,20%