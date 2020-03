Flyselskapet Norwegian faller med hele 16 prosent, mens Norwegian Finans Holding går ned vel 14 prosent.

Norwegian Finans Holding eier Bank Norwegian, og selskapet meldte fredag formiddag at Finanstilsynet vurderer å hindre banken i å betale utbytte, skriver E24.

Oljeprisen er for øyeblikket svært sårbar for svingninger, fordi Opec møtes i Wien fredag for å diskutere fortsatt produksjonskutt. Dermed faller også Equinor med 2,7 prosent. Også DNB, Mowi og Hydro faller, sistnevnte med 3,3 prosent.