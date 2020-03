Ordføreren inviterer til korona-dugnad: – Dette er vi sammen om

Onsdag ettermiddag hevet Oslo kommune beredskapsnivået i møte med det pågående koronautbruddet. Målsetningen nå er blant annet å begrense smittespredningen, sier ordfører Marianne Borgen (SV) til Dagsavisen.

– Nå handler det om å invitere til, og tydeliggjøre, at det er en felles dugnad blant Oslos befolkning. Vi har flere konkrete råd, og vi prøver å fortelle at alle kan bidra. Dette er vi sammen om, sier Borgen, og legger til:

– Vi er bokstavelig talt i samme båt.

Jobber mot samme mål

Hun sier de nye tiltakene, som blant annet innebærer restriksjoner for arrangementer, er tverrpolitisk forankret. Borgen er også opptatt av å tydeliggjøre hva hver og en kan gjøre.

– Det er viktig. Det er i alles interesse at færrest mulig blir smittet og at færrest mulig blir alvorlig syke. Vi er gode på dugnad og på å jobbe sammen mot et felles mål, fortsetter Borgen.

Innsatsen framover er todelt, forklarer hun. På den ene siden er de viktig å begrense spredningen av viruset, samtidig som samfunnet fortsatt må holdes i gang.

– Vi prøver her å finne tiltak som vi mener vil fungere bra både for å begrense smittespredningen, samtidig som at samfunnet ellers fungerer. Om noen dager eller en uke kan det være behov for ytterligere tiltak. Vi følger nøye med fra dag til dag, men i dag inviterer vi til en litt større dugnad til hva folk kan gjøre, sier Borgen.

Alvorlig situasjon

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var onsdag tydelig på at alle må gjøre det de kan for å begrense spredningen av viruset.

– Situasjonen er svært alvorlig for hovedstaden vår, for Norge og det internasjonale samfunnet. Vi må alle gjøre det som står i vår makt for å begrense smitte av koronavirus i Oslo. Vi må prioritere folkehelse og derfor tåle at andre hensyn prioriteres lavere. Derfor innfører vi nå forbud mot større arrangementer i Oslo, sa Johansen på pressekonferansen der de nye tiltakene ble presentert.

F.v: Helsebyråd Robert Steen, byrådsleder Raymond Johansen og oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen på onsdagens pressekonferanse. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Noen av tiltakene som onsdag ble innført i Oslo er:

* Arrangementer med flere enn 500 deltakere, både utendørs og innendørs, blir forbudt.

* For arrangementer med flere enn 100 deltakere må arrangøren søke bydelene om tillatelse.

* De nye smitterestriksjonene innebærer blant annet at alle offentlige steder og arrangementer må legge til rette for at folk kan holde en meters avstand til andre i lokalet.

Onsdag er det 489 registrerte koronasmittede i Norge.

Forstår engstelsen

Johansen gjentok onsdag at nødnummeret 113 og nummeret til legevakta (116 117) ikke skal benyttes til generelle spørsmål om koronaviruset.

– Det er utrolig viktig at de ikke ringer legevakta. Folk som blir akutt syke av andre årsaker må kunne få legehjelp raskt, ikke stå i en koronakø, sier Borgen.

Hun har samtidig forståelse for at det er mange som er engstelige for det pågående utbruddet.

– Til nå har det kommet mye ulik informasjon. Og jeg har forståelse for at folk føler seg utrygge, sier Borgen, og trekker fram at Oslo kommune har opprettet en egen koronatelefon innbyggere kan ringe hvis de har spørsmål eller er engstelige.

– Der kan det være litt ventetid, men når man ikke er akutt syk, men utrygg, får vi tåle å vente litt på svar. Det er en viktig del av denne solidariske dugnaden vi nå inviterer til, sier Oslo-ordføreren.

Håndteringen

På spørsmål om Oslo kommune kunne håndtert utbruddet bedre, sier Borgen at det ikke er lenge siden det første smittetilfellet i hovedstaden ble bekreftet.

– Vi har hele tida fulgt rådene gitt av statlige helsemyndigheter. Det vi gjør i dag er at vi er enda tydeligere på reglene for arrangementer. Vi prøver så godt vi kan å si tydelig ifra og vi tar ansvar, fortsetter hun, og legger til at det er innført flere tiltak også tidligere.

Blant annet stenges Rådhuset for besøkende inntil videre, og diskusjonen går også på hvordan bystyremøter skal gjennomføres framover.

– Vi har alle et ansvar komme gjennom denne perioden på best mulig måte, sier Borgen.

Les også: Deichman innfører korona-tiltak