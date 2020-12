Opposisjonen styrker krav om obligatorisk testing på grensen

Saken er oppdatert

Da forslaget ble behandlet i Stortinget 3. desember, var det bare Arbeiderpartiet som ga sin støtte til Frps forslag. Nå gjentar Frp-leder Siv Jensen behovet for et testregime for alle tilreisende.

Jensen mener den nye virusvarianten som er opptil 70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset, har aktualisert forslaget.

– Allerede i august foreslo Fremskrittspartiet obligatorisk testing på grensen. Nå er det på tide at også helseminister Bent Høie innser at dette er et fornuftig virkemiddel for å begrense importsmitte til Norge, sier Jensen til NTB.

– Alle som kommer over grensa, bør testes når de kommer til Norge. Dette vil ikke bare redusere sannsynligheten for nye smittetilfeller i Norge, men vi vil også få en bedre oversikt over hvor smitten kommer fra, slik at vi kan jobbe mer målrettet med forebygging, sier Jensen.

Les også: Helsedirektoratet ber alle innreisende fra Storbritannia om å teste seg

Karanteneinnstramming

Også Arbeiderpartiet har lenge krevd obligatorisk testing ved grensene. Helsepolitisk talsperson i Ap Ingvild Kjerkol sier til NTB at det også er behov for å stramme inn karantenebestemmelsene.

– Nå bør regjeringen legge prestisjen til side. Med nyheten fra Storbritannia i kveld om et nytt mutert virus, er det en enda større gåte at høyreregjeringen nektet å innføre obligatorisk testing ved ankomst fra utlandet, sier Kjerkol til NTB.

– Nederland og Belgia har allerede stanset alle fly fra Storbritannia, men Bent Høie vil bare «vurdere strengere tiltak». Man kan saktens undres, fortsetter hun.

Kjerkol mener importsmitten vi har i Norge er unødvendig og for høy.

– Regjeringen bør snarest mulig legge prestisjen til side og både innføre obligatorisk testing og sørge for at det ikke gis unntak fra karantenereglene fra Storbritannia, sier Kjerkol.

Les også: Bent Høie om den nye virusvarianten: – Vurderer å sette inn ytterligere tiltak

Kommer ikke svømmende

Også hennes partikollega, byrådsleder Raymond Johansen i Oslo, er klar på at obligatorisk testing må på plass, i tillegg til at han mener regjeringen sterkt må vurdere å stenge grensene for reisende fra Storbritannia.

En rekke europeiske land gjorde nettopp det søndag.

– Heldigvis så kommer ikke viruset svømmende over Nordsjøen. Det kommer med mennesker på reise. Jeg har tidligere tatt til orde for obligatorisk testing ved grensene. Det mener jeg fortsatt regjeringen burde få på plass. Verdens helseorganisasjon oppfordrer nå medlemsland til å styrke tiltakene, sier Johansen i et Facebook-innlegg søndag kveld.

Nå ber også Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe om at regjeringen stenger grensen og innfører obligatorisk testing.

– Jeg forventer at regjeringen snarest kommer med nye innstramminger. Obligatorisk testing må være et tillegg til karantene, men jeg forventer at Norge straks stenger grensene for fly fra England slik andre land har gjort, i alle fall inntil situasjonen er mer avklart, sier Toppe til NTB

Les også: Raymond Johansen oppfordrer regjeringen til å stenge grensene for reisende fra Storbritannia