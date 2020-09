Saken er oppdatert

På en pressekonferanse tirsdag sa Høie at han hadde hatt møte med kommunalminister Nikolai Astrup (H) og landets fylkesmenn om saken.

– Jo raskere en starter arbeidet med å slå ned lokale utbrudd, jo mindre er sjansen for at utbruddet blir stort, sa helseministeren.

Han pekte på det avgjørende i korte kommandolinjer og rask reaksjon, og at byråkratiske beslutningsprosesser ikke egner seg til å slå ned smitteutbrudd. I tillegg oppfordret Høie til godt samarbeid mellom nabokommuner, og at kommunene må øve på samarbeidet i rolige tider.

– Kommunens smittesporingsteam må være godt rustet og forberedt på at jobben kan vare lenge, sa Høie.

Karantene

Reglene for innreisekarantene og smittekarantene blir identiske og samles i en felles bestemmelse. Konsekvensen er at reglene innreisekarantene blir strengere.

Det opplyste helseminister Bent Høie (H). Han opplyste også at regjeringen strammer inn på unntak fra karanteneplikten for samfunnskritisk personell.

– Unntaket for personell i samfunnskritiske funksjoner strammes inn fordi regjeringen mistenker at dette har blitt brukt for mye fordi arbeidsgivere ikke har planlagt godt nok, sa Høie på pressekonferansen.

Ekstra omsorgsdager

Regjeringen innfører en egen ordning for foreldre som har brukt opp kvoten med omsorgsdager dersom barnas skole eller barnehage blir stengt.

– Vi innfører ekstra omsorgsdager, eller sykt barn-dager som folk flest kjenner det som, ved lokale utbrudd dersom skoler og barnehager må stenge, sa arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaken (H).

– Lokalt kan det bli behov for å stenge hele skoler. Det kan bety at noen foreldre har brukt opp den nye kvoten som ble innført 1. juli. Regjeringen innfører derfor en egen ordning der foreldre får omsorgsdager ved behov dersom kvoten er oppbrukt og skolen blir stengt, sa Isaksen.

Europa

Tross at koronapandemien nå herjer i en rekke europeiske land, hadde assisterende helsedirektør Espen Nakstad et optimistisk budskap til befolkningen tirsdag.

– Det er bare 18 personer som ligger på sykehus med covid-19 i Norge. Utbruddet er fortsatt håndterlig. Vi kan lykkes med å ha kontroll hvis vi holder ut, sa Nakstad på en pressekonferanse tirsdag.

Den fungerende assisterende helsedirektøren viste til de lokale utbruddene i byer som Oslo og Bergen.

– Om vi klarer å slå ned smitten, kan vi sannsynligvis fortsette å gå på jobb og skole i høst, i motsetning til i veldig mange andre land, sa han.

I tillegg til fordeler som at barn kan drive fritidsaktiviteter nesten som normalt, at arbeidsledigheten ikke vil øke, og at planlagt helsehjelp vil kunne gjennomføres, mener Nakstad at det vil føre til at folk ikke går like lei.

– Vi blir ikke like lei av smitteverntiltakene, rett og slett fordi det vil være færre av dem, sa han. (NTB)