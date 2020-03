Saken er oppdatert

– Man kan jo tenke litt næringsliv. Hvis Venstre var en bedrift, og styret så at de mistet inntekter så raskt, at de snart sitter i skifteretten overfor en konkurs, hadde den administrerende direktøren blitt skiftet ut prompte, sier Trond Blindheim.

Problemet er bare at leder Trine Skei Grande har gjort det umulig for valgkomiteen å ta det valget.

– Det er nok komiteen lei seg for. Og jeg tror at mange av velgerne ser spillet. De skjemmer seg ut, det er ikke noe særlig sjarmerende, sier Blindheim.

Sjakk Matt

Han omtaler det som et nærmest Machiavellisk spill, der Skei Grande har umuliggjort et faktisk lederbytte, mener sosiologen.

– Det var jo manøveren ved regjeringsskiftet, å putte alle de aktuelle nestlederne inn i regjering. De får ikke til et skifte når de samtidig sitter i regjering med Skei Grande, sier Blindheim.

Fra før er det klart at kulturminister Abid Raja, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, næringsminister Iselin Nybø og stortingsrepresentant Guri Melby er alle spilt inn som mulige nye navn i Venstre-ledelsen.

– Også skippe ut Elvebakken på den måten. Det er ikke pent, det stinker partipolitikk lang vei. Mange i partiet er lei av henne, men det kan være vanskelig å si ifra, det er jo et kollegium.

Kvinneproblem

– Hva sier det om Skei Grande at hun ikke gir seg?

– Ja, hun biter seg fast tross massiv og unison kritikk. Likevel er det mange i Venstre også, som mener at hun setter seg selv foran partiet.

– Hvordan da?

– Det som er best for partiet, er verst for henne. Og det som er best for henne, er verst for partiet. Altså, det er best for partiet om hun fratrer, fordi de – med henne som leder – har havnet i en grøft som de ikke kommer seg opp av. De er på randen av politisk konkurs.

Han sammenligner uroen rundt partiledelsen med KrF sin maktkamp.

– Det handler om renommé. Et slikt maktspill kler ikke henne, eller partiet. Når du møter veggen så mange ganger på rad, bør du se deg om etter en dør. Og den står det «exit» på. Men det er klart at det kan henge sammen med kjønn også. Sponheim, Thommesen, Breivik, det var ubehagelig, men de var menn.

